Começa na próxima terça (27) a Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento (Sectdi) 2023

Na próxima terça-feira (27) inicia a 4° edição da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento (Sectid). O evento tem como objetivo debater ações e estratégias voltadas à execução de projetos e políticas para proporcionar o desenvolvimento da bioeconomia paraense, incentivando o uso da biodiversidade para um estado mais produtivo e sustentável.

O evento será realizado até o dia 29 de junho nas Escolas Técnicas Professor Anísio Teixeira e Dr. Celso Malcher e na Usina da Paz Cabanagem, em Belém. Na ocasião haverá palestras e seminários com especialistas, além de promover cursos sobre desenvolvimento de atividades rápidas e economicamente sustentáveis como fonte de renda.

O tema para este ano será “Bioeconomia, Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento do Pará”. A Semana Estadual ocorre anualmente, no mês de junho, sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). A ideia do evento é promover, incentivar e divulgar as atividades científicas, tecnológicas e inovadoras, incluindo os seus avanços no estado do Pará.

Serviço: A Sectid 2023 é voltada a todos os interessados no assunto. As inscrições para participar das palestras estão ocorrendo no site da Sectet (www.sectet.pa.gov.br ) e vão até o dia 27 de junho. As inscrições para as oficinas se encerram ao completar o limite de 25 vagas cada.

