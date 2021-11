Começa nesse sábado o Campeonato Paraense de Tênis Juvenil

A Federação Paraense de Tênis (FPT) confirmou, ontem, quinta-feira, 04, a realização do Campeonato Paraense de Tênis Juvenil nos dias 6 e 7, ou seja, nesse fim de semana, valendo ponto para o ranking, envolvendo, as categorias de 10, 12, 14 e 16 anos.

O evento se realizara na sede campestre da Associação Atléica do Banco do Brasilv- AABB. Paralelamente, acontecerá o Torneio Interno promovido pelo departamento de Tênis da AABB, nas categorias de Primeira, Segunda e Terceira Classe, além do Primeiro Aulão de Beach Tênis.



O evento terá a coordenação-geral da MM Tênis que vem proporcionando um trabalho incansável em prol do crescimento do tênis paraense. Todo protocolo de segurança será cumprido na íntegra através da diretoria do clube bancário contra o ovid-19. Abrão Jorge Damous, presidente e a vice-presidente Administrativa, Tânia Barbosa, da AABB, adotaram todas diretrizes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar