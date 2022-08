Começa nesse sábado o torneio da Taça das Favelas PA na Arena Águia

Realizado pela primeira vez no Estado do Pará, as partidas da Taça das Favelas PA começam nesse sábado, 20, em dois pontos da capital paraense. A Arena Águia localizada na Alameda das Andradas no bairro Curuçambá em Ananindeua e as arenas formigão 1, 3 e 4 localizadas no bairro Maguari também em Ananideua vão receber os jogos de abertura. Ao total, 16 times masculinos vão disputar uma vaga na final, que deve ocorrer no dia 8 de outubro.

O Primeiro Jogo deve ser entre os times times Agremiação AP (Comunidade de Santa Bárbara) e Boca Jr (comunidade do Tenoné) às 9h da manhã na Arena Águia. O acesso ao público é liberado nas arenas que vão ocorrer as partidas.

Todos os times participantes do campeonato são resultados de projetos sociais que são desenvolvidos na região metropolitana e antes do torneio começar foram realizadas peneiras nos locais de atuação de cada time.

OS JOGOS

Na primeira fase vão ocorrer 4 partidas, após esse momento os times finalistas vão para a fase “mata – mata” e os dois times que obtiverem os melhores resultados devem ir para a final que ocorre no dia 8 de outubro, o local da final ainda não foi confirmado.

SOBRE A TAÇA DAS FAVELAS:

Organizado pela Central Única das Favelas — CUFA, a Taça das Favelas é uma das maiores competições de futebol amador de campo do mundo e a maior entre as favelas. E esse ano, o campeonato vai ser realizado pela primeira vez no estado do Pará, são mais de 500 jovens que participam das seletivas entre os bairros, até a final.

SOBRE A CUFA:

A CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais. Além disso, promove, produz, distribui e veicula a cultura hip hop através de publicações, discos, vídeos, programas de rádio, shows, concursos, festivais de música, cinema, oficinas de arte, exposições, debates, seminários e outros meios. São as principais formas de expressão da CUFA e servem como ferramentas de integração e inclusão social.

Serviço:

Local: Arena Águia localizada na Alameda das Andradas, Curuçambá – Ananindeua e arenas formigão 1, 3 e 4 localizadas no bairro Maguari, Ananindeua.

Data: 20 de Agosto

Horário: 9h