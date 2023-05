Começa nesta segunda a Semana do MEI no Pará 2023

Começa nesta segunda-feira (22), até o dia 26 de maio, a 14ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI). O maior evento de empreendedorismo e negócios para microempreendedor individual do Brasil, contará com uma programação online e presencial totalmente gratuita. O evento acontecerá em todas as regiões, nas Agências de Negócios do Sebrae e Salas do Empreendedor. Na capital paraense, a programação será no Centur, onde também haverá uma Feira de Negócios para movimentar as vendas e uma live shopping.

A semana do MEI terá uma grande Feira de Negócios , com 15 estandes para comercialização de produtos de microempreendedores individuais, como cerâmica customizada, óleos essenciais, pães artesanais, serviços de ecoturismo, sucos sem lactose e produtos para os pés. A Feira de Negócios funcionará das 10h às 18h e a programação de capacitação e atendimento das 8h às 18h.

Veja alguns dos serviços que estarão disponíveis:

Emissão de documentos;

Orientações especializadas;

Alteração/atualização de cadastros;

Baixa de MEI;

Desenquadramento;

Negociações de dívidas e Declaração Anual do Simples Nacional, cujo prazo termina no próximo dia 31 de maio.

Também serão ofertadas cerca de 300 capacitações, entre palestras, oficinas e encontros, em diversas temáticas, de acordo com a programação de cada região.

Interessados em participar podem se inscrever antecipadamente pelo 0800 570 0800 ou durante o evento nas Agências e no Centur. No local, haverá uma abertura oficial do evento, às 19h do primeiro dia da ampla agenda. No Pará possui atualmente 326.031 microempreendedores individuais. Desses, 99.923 estão em Belém.

A programação em Belém será em uma área de mais de mil metros quadrados, montada no Centur, onde haverá 19 guichês de atendimento. Destaque para a Arena “Histórias que Inspiram”, um espaço de apresentação de experiencias de microempreendedores individuais onde serão relatadas experiencias de cada um.

Inscrição para os cursos online.

Foto: Reprodução Ag. Pará