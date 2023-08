Começa o 2º ciclo de programa para capacitação de empreendedores em Conceição do Araguaia

A Horizonte Minerals retoma as ações do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), que é executado em parceria com a iniciativa Redes da Federação das Indústrias do Estado do Pará – Fiepa. Após o encerramento das atividades do primeiro ciclo, realizadas no 1º semestre deste ano, a empresa abre mais uma etapa dessas ações com oferta do curso de Modelagem de Negócios, que começou a ser ministrado nesta segunda-feira, 21, e amanhã, terça-feira, 22, na Sala 1 do campus da Universidade do Estado do Pará, no município.

A intenção é realizar as capacitações de forma continuada e agregar novos participantes. Os empreendedores locais interessados nas ações do 2º ciclo do PDF podem confirmar a participação pelo e-mail redes.raphael@fiepa.org.br ou por mensagem de WhatsAppp no número (94) 99186-8989. É possível também buscar informações de forma presencial, no escritório da Fiepa, na Avenida JK, 3657, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

“Vamos para mais uma etapa do PDF, que é um programa que se mostrou vitorioso no primeiro semestre, com ótimos resultados. A expectativa é continuar essas capacitações, contribuindo para melhorar o ambiente de negócios no município e na região. É bom para a empresa e bom também para os empreendedores, uma relação ganha-ganha”, afirma o diretor de Suprimentos da Horizonte Minerals, Pedro Nicolau.

Os participantes dos cursos do PDF no primeiro semestre, Lucirene Ferreira e o marido, Waldemar Rodrigues Ferreira, são exemplos de como as capacitações estão mudando a percepção dos empreendedores. Eles são proprietários da Lavanderia Aliança e afirmam que os resultados são visíveis após o aprendizado com o Programa: a clientela cresceu 30% desde que decidiu comprar um carro para agilizar coletas e entregas das roupas. “Tínhamos a ideia de adquirir o veículo. Com o PDF me senti mais segura e motivada para investir”, conta a empresária.

Iniciado em novembro de 2022, o PDF selecionou inicialmente 90 empresas para participar das capacitações e também das mentorias, que servem para acompanhar a aplicação de metodologias e avaliar a efetividade da absorção e aplicação dos conteúdos. Os certificados são entregues ao final dos cursos.

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

O principal objetivo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores é fornecer conhecimento e ferramentas de gestão para empreendedores locais, que proporcionem melhor desempenho em suas atividades produtivas, além de fomentar novas oportunidades de negócios. A parceria foca na sustentabilidade econômica, a fim de garantir um relacionamento baseado em excelência e troca de experiências entre empresas e fornecedores locais. Dessa forma, as empresas da região estarão mais preparadas para aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo Projeto Araguaia e por outras iniciativas.

Além das capacitações e da assessoria de negócios, estão previstas atividades que incluem o mapeamento de demandas, divulgação sobre o processo de cadastramento, contratação e avaliação de fornecedores e mentoria. A parceria deve promover, ainda, rodadas de negócios presenciais e on-line e ações para fortalecer associações e cooperativas da região do Projeto Araguaia.

SOBRE A EMPRESA

A Horizonte Minerals está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis. O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o 1º trimestre de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. O Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deverá fornecer níquel para o mercado de metais críticos. O perfil de produção combinado da Horizonte Minerals de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

Imagem: Divulgação