Começa o Círio 2023. Berlinda já está nas ruas com a Imagem Peregrina de Nazaré

Depois de missa solene presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa em um palanque montado em frente à Catedral Metropolitana de Belém, e co-celebrada por vários bispos do Pará e do Brasil, teve início a Grande Romaria do Círio de Nazaré 2023, na manhã deste domingo, 08, pelas ruas de Belém. Coube ao diretor da festa nos anos de 2020 e 2021 levar a Imagem Peregrina até a Berlinda, que está ornamentada com flores nas cores rosa e branco, ele que não teve essa oportunidade durante os anos da pandemia da covid-19, quando a realização do Círio passou por mudanças para seguir as determinações sanitárias.

Albano recebeu a imagem das mãos do cônego Agostinho.

São aguardados mais de dois milhões de romeiros pelas ruas de Belém. A corda será atrelada em frente ao mercado de peixe do Ver-o-Peso, depois de descer pela Rua Padre Champagnhar e Avenida Portugal, nas chamadas Geleiras do Ver-o-Peso.

Da frente do Mercado de Peixe, no Boulevard Castilhos Franças, a berlinda segue até a Avenida Portugal, Avenida Nazaré e Praça Santuário de Nazaré. O percurso da Catedral da Sé até a Basílica Santuário é de pouco mais de quatro quilômetros.

Neste ano, a procissão é acompanhada também pelo governador Helder Barbalho e sua esposa, secretário de Estado e alguns deputados e vereadores. Segundo disse Helder à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, ele acompanha como fiel, como devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Falou dos muitos desafios que o Estado tem a enfrentar e que a fé em Maria Santíssima é por demais importante neste momento de fé e de milagres. Aproveitou para desejar a todo o povo um feliz e abençoado Círio e disse que sempre que puder, estará na procissão.

Na chegada da santa ao Santuário de Nazaré, a caminhada do Círio se encerra com a missa e a bênção solene. A Diretoria da Festa de Nazaré aproveita para pedir que as pessoas não cortem a corda, para que a Berlinda chegue até o fim de sua jornada atrelada ao símobolo umbilical de Maria com seu povo.