Começa o Verão 2021. A moda praia está cara, muito além da inflação

Começa nesta quinta-feira, 1ª de julho, o Veraneio 2021 e, com ele, a corrida pelos principais produtos para o período. Mesmo ainda com a pandemia e todos os problemas conjunturais resultantes dos seus reflexos, de maneira geral, o Comércio (principais lojas de Departamentos, Magazines, comercio popular, Shoppings Centers e até Supermercados), já começou a colocar à disposição do publico um cem número de motivos para este período, entre eles vestuário (maiôs, biquínis, sungas, saídas de praia etc.); bronzeadores, creme hidratante, bloqueadores solares, protetor solar etc., além de acessórios como óculos, bolsas e sandálias de praia, barracas de praia etc. O problema são os preços elevados.



Como neste momento, a procura dos consumidores pelos motivos de verão está mais direcionada para a chamada Moda Praia (vestuário e acessórios), o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulga, hoje, a trajetória de preços dos motivos de verão 2021.

Hoje, grande parte das lojas especializadas do comércio de roupas da Grande Belém já está comercializando os produtos ligados à moda praia para o Veraneio 2021. Esta situação acontece tanto nos grandes magazines, como nos shoppings, lojas de griffs e também no mercado popular.

Pesquisa realizada pelo Dieese/PA sobre os produtos que fazem a chamada moda praia, efetuada no período de 23 a 29/06/21, mostra altas generalizadas dos produtos, em comparação com os preços verificados no mesmo período do ano passado, com reajustes em muitos casos superiores à inflação estimada em torno de 9,00% para os últimos 12 meses.



Os maiores aumentos foram no vestuário. Os biquínis, por exemplo, podem ser encontrados de todos os tamanhos, cores e formas e com preços variados. Em muitas lojas, os Biquínis são comercializados em peças separas (parte de cima e de baixo) e com preços diferenciados. Grande parte dos biquínis comercializados (completos oscilam entre R$ R$ 50,00 a R$ 90,00 nas lojas do Centro Comercial de Belém, alguns magazines e no mercado popular. Nesses locais, as roupas de banho (biquínis) podem ser encontradas com preços variando entre R$ 60,00 até mais de R$ 300,00 (dependendo do local da compra e da marca). Os maiôs seguem praticamente o mesmo comportamento dos biquínis com preços que variam entre R$ 60,00 até R$ 300,00 (também dependendo do local de compra e da marca). Já as sungas masculinas podem ser encontradas com preços que variam entre R$ 39,00 a R$ 70,00 (Mercado Popular e alguns magazines) e de R$ 40,00 a 250,00 em lojas mais sofisticadas (dependendo do local de compra). As saídas de praias (canga) variam entre R$ 45,00 a R$ 90,00. Nas Lojas de griff uma saída de praia está sendo comercializada entre R$ 90,00 a R$ 200,00 (também dependendo do local de compra e da marca). No comércio popular podem ser encontradas com preços entre R$ 25,00 a R$ 50,00.



Os acessórios como bolsas plásticas, sandálias e óculos de praia também estão mais caros, bastante diversificados e para todos os gostos. As sandálias podem custar entre R$ 25,00 a R$ 50,00, as bolsas plásticas entre R$ 30,00 a R$ 65,00 (dependendo do modelo, da marca e do local de compra).

Os óculos de praia ou esportivos podem ser encontrados com preços girando entre R$ 15,00 a R$ 200,00 (dependendo do modelo e do local de compra). Nos ambulantes, os óculos estão custando entre R$ 15,00 a R$ 40,00. Para montar o Kit Verão 2021, somente com as peças de vestuário e acessórios, saída de praia, sandália, chapéu, bolsa etc., o consumidor pode comprometer até quase um salário mínimo (dependendo da marca e do local da aquisição dos produtos). Por isso a pesquisa ainda é a arma mais eficiente e poderosa contra os preços altos, principalmente em tempos de crise.

Foto: Nazaré Sarmento/Ronabar