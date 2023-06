Começa quarta-feira o processo do leilão on-line de carros da PF do Pará

A Superintendência de Polícia Federal no Pará promove leilão de veículos, de forma exclusivamente on-line, através de site do Leiloeiro Público, no dia 21 de junho de 2023, às 09h. Entre os lotes disponíveis, há veículos oficiais do patrimônio da Polícia Federal disponibilizados para venda em leilão, como Toyota Corolla com lance inicial de R$ 7.500,00; caminhonetes Mitsubishi L200 a partir de R$ 6.000,00, além de opções de Ford Focus por lance inicial de R$ 8.000,00, entre outros.

São oferecidos ao público 68 lotes no total.

Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo de 48 horas de antecedência. A equipe do leiloeiro está disponível pelo 0800 278 7431, por ligação ou WhatsApp, e também pelo e-mail leiloes@dgleiloes.com.br para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas.

A visitação pública dos lotes ocorrerá durante os dias 19 e 20 de junho de 2023, das 09:00 às 17:00h (horário oficial de Brasília), no local onde os bens encontram-se depositados: Avenida Almirante Barroso, 3251 – Belém do Pará, mediante agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro.

Você pode verificar todos os lotes disponíveis acessando: https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4000/lotes

Imagem: Ascom/SRPF