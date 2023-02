Começam as inscrições para o 1° modulo de oficinas do Curro Velho e Casa da Linguagem

O Curro Velho e a Casa da Linguagem, localizada em Belém, abriu inscrições nesta segunda-feira (27), para as oficinas que serrão ministradas em março. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de março.

As oficinas são para áreas de artes visuais, artes digitais, audiovisuais, cênicas, verbais e músicas. As aulas são gratuitas para alunos de escola pública, mediante apresentação do comprovante de matrícula ou carteirinha de estudante no momento da inscrição.

Aos menores de 12 anos, idosos a partir de 60 anos e Pessoas Com Deficiência (PCDs) também estão isentos de taxa. Para os demais, será cobrado uma taxa de R$ 20,00 que podem ser pagos no primeiro dia de oficina, 20 de março.

Serviço

1º Módulo de oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem

Inscrições: 27/02 a 17/03

Realização: 20/03 a 10/04

Local: Curro Velho e Casa da Linguagem ficam na rua Prof. Nelson Ribeiro, nº 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Foto: Reprodução Adobe