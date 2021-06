Começam hoje os trabalhos da CPI da Vale

Os deputados Heraldo Pimenta, Igor Normando e Carlos Bordalo, que são linhas de frente na CPI da Vale, fazem, na tarde desta terça-feira, 1, a primeira reunião deliberativa que traçará as ações a serem seguidas a partir de hoje, tais como reunião de provas e contraprovas para embasar as apurações acerca do não cumprimento de condicionantes para as populações e municípios dos entornos aos projetos de extração em desenvolvimento pela mineradora no Estado do Pará, entre outras acusações.

Nessa reunião serão definidos, também, prazos e datas com relacão aos interrogatórios de testemunhas de acusação e defesa. A CPI terá prazo de conclusão dos trabalhos que poderá ser prorrogado no caso de os deputados entenderem que necessitam de maiores esclarecimentos para a conclusão dos trabalhos.



A Vale já se prontificou a cooperar com os trabalhos da Comissão que tem, respectivamente, os deputados Heraldo Pimenta (MDB) na presidência, Carlos Bordalo (PT), na vice-presidência e Igor Normando (Podemos) na relatoria.

Foto: Balthazar Costa (AID/Alepa)