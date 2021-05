Começou a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores

Começou a 3ª rodada da fase de grupos da libertadores e, nesta terça feira (04), quatro brasileiros entraram em campo e carimbaram suas vitórias. O Santos recebeu o The Strongest, o Flamengo foi até o Equador enfrentar a LDU, o Atlético Mineiro pegou o Cerro Porteño e o Palmeiras, novamente enfrentou o Defensa y Justiça.

Santos x The Strongest;

A noite foi linda para o Santos. O Peixe recebeu o The Strongest e mostrou porque é tricampeão da competição, goleou o adversário e ainda sobrevive em seu grupo na libertadores.

Após duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o time da Vila Belmiro continua na terceira colocação e ainda não depende só de si para conseguir a classificação. Marinho, Gabriel Pirani, Vinícius Balieiro, Lucas Braga e Kevin Malthus marcaram os gols da partida. Final de jogo 5×0.

Atlético Mineiro x Cerro Porteño

O Altético Mineiro está se mostrando um verdadeiro bicho papão na competição, goleou o Cerro Porteño, conseguiu a liderança de seu grupo com o atacante Hulk brilhando mais uma vez. Final 4×0.

Com o resultado, o Atlético assumiu a liderança do Grupo H, com sete pontos em três rodadas. O Cerro se mantém com quatro, na vice-liderança, mas pode ser ultrapassado pelo La Guaira, que tem dois e enfrenta o América de Cali, em casa, nesta quinta-feira.

LDU x Flamengo

O Flamengo foi até Quito, no Equador, e trouxe mais uma vitória de lá. Com dois gols de Gabigol, o flamengo derrotou o time equatoriano e se firmou como líder de seu grupo, com a terceira vitória em três jogos na competição. Com os gols, Gabigol iguala Zico como artilheiro do Flamengo na história da libertadores. Final de jogo 2×3.

Defensa y Justiça x Palmeiras

No sufoco, o Palmeiras vence o Defensa y Justiça na Argentina e dispara na liderança de seu grupo. Foi a terceira vitória e, de quebra, se vingou do time argentino pela perda da Recopa sulameicana há menos de um mês atrás. O Defensa jogou sem quinze atletas, todos afastados por testarem positivo para a COVID 19.Final de jogo 1×2.

