Começou hoje o cadastro dos vendedores de peixe para receber o auxílio financeiro da prefeitura de Ananindeua

A Secretaria de desenvolvimento econômico junto com a presença do prefeito de Ananindeua Dr. Daniel Santos, começou hoje a cadastrar os trabalhadores que vivem da venda de peixes, marisco e crustáceos em Ananindeua, para receber o auxílio da prefeitura de Ananindeua, no valor de 2000 mil reais.

A iniciativa é em virtude da queda nas vendas dos alimentos comercializados pelos feirantes, na qual foram bastante prejudicados por conta da falta de informação adequada sobre a síndrome de Haff, mas conhecida como doença da “Urina Preta”.

Vale destacar que os alimentos que apresentaram algum tipo de problema na saúde das pessoas foram encontrados no peixe Tambaqui, Badejo e Arabaiana ou em crustáceos do tipo lagosta, o lagostim e o camarão.

Até o presente momento, o município de Ananindeua não apresentou nem um caso da Síndrome de Haff, e a comercialização do pescado em cativeiro não trás nenhum risco a saúde.

Foto: Perfil Dr. Daniel Santos

Jornalista: Marina Moreira