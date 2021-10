Comemoração do aniversário de Icoaraci é adiado para esta quinta-feira

Para comemorar os 152 anos do distrito de Icoaraci que acontece na sexta-feira (8), a prefeitura de Belém, por meio da Agencia Distrital, promoverá uma semana de programação especial para os moradores da cidade que inclui prestação de serviços, orientações de saúde e apresentações culturais.

Nesta quinta-feira (7) a prefeitura de Belém vai realizar uma ação cidadã, por meio de agencia Distrital de Icoaraci, em parceria com A Secretaria Municipal de Economia (Secon), Secretarias de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Defensoria Pública do Estado do Pará, Codem e Funpapa.

Devido a programação oficial do Círio, a prefeitura decidiu realizar os atos simbólicos de aniversario nesta quinta-feira (07), no horário das 18h com cerimonia de inauguração do novo muro de arrimo e recuperação de calçamento, guarda-corpo e iluminação de LED da orla de icoaraci com a presença do vice-prefeito Edilson Moura, Agente Agente distrital Ellana Silva e Secretário Municipal de Urbanismo, Deivison Alves que, em seguida seguirão em caminhada para a concha acústica, que será inaugurada com apresentações artístico-culturais e parabéns simbólicos.

Confira a programação para esta quinta-feira:

07/10

18h40: Apresentação Associação IAI – Festival Folclórico da Terceira Idade(Fefolti) Grupo: Flor Morena Ideas.

19h: Apresentação ginástica artística:

1- Izabelly Lima das Chagas (campeã paraense de ginástica rítmica)

2- Vitória Raik Lima Fernandes (campeã brasileira de ginástica aeróbica)

19h20: Cerimonial da Prefeitura Municipal de Belém

20h: Parabéns com a Banda de Música da Guarda Municipal de Belém

Foto: melhoresdestinos