Comentarista da Globo diz que está em tratamento contra câncer

Ex-jogador disse que está finalizando as sessões de quimioterapia e não deve se afastar das transmissões

O ex-jogador e comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro, anunciou na noite desta sexta-feira (3) que está em tratamento contra um câncer. O comunicado foi feito por meio das redes sociais.

“Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar”, disse Caio em vídeo publicado no Instagram.

O comentarista de 46 anos disse que decidiu tornar público o tratamento para tranquilizar os fãs. Ele também falou que pode apresentar queda de cabelo, como consequência da quimioterapia.

Mesmo em tratamento, Caio disse que estará presente na tranmissão da partida entre Brasil e Argentina, no domingo (5), às 16h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

fonte GE