Comentarista da Globo faz revelação ao vivo: ‘Dava três chupadas e segurava’

O comentarista das provas de atletismo na Rede Globo, Claudinei Quirino, soltou um comentário inusitado, neste domingo (1º/8), momentos antes da prova dos 100 metros raros.

Em resposta a pergunta feita por Galvão Bueno se o ex-atleta respirava durante os 10 segundos de prova, Claudinei explicou que “tem gente que respira muito e outros pouco”, e complementou: “Eu geralmente dava três chupadas e segurava

Diante do comentário e das risadas de Galvão Bueno ao fundo, a internet não perdoou o comentário.O italiano Marcell Jacobs venceu a prova dos 100 metros rasos com o tempo de 9s80 e se tornou oficialmente o homem mais rápido do mundo. Fred Kerley, dos EUA, e o canadense, Andre de Grasse, completaram o pódio com as marcas de 9s84 e 9s89 respectivamente.

