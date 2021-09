Comentarista exalta reforços do Corinthians e põe elenco como quarto melhor do Brasil

O Corinthians conseguiu reforços de peso na última janela de transferências. O presidente Duilio Monteiro Alves promoveu a contratação de Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian. Os nomes mudaram o patamar alvinegro no cenário nacional.

Em participação no UOL News Esporte, o comentarista Renato Maurício Prado afirmou que a chegada dos jogadores eleva o patamar do Timão. Além disso, para o jornalista, o elenco corinthiano agora é o quarto melhor do país.

“O Corinthians se reforçou muito, eu diria a você que o Corinthians, de patinho feio do futebol paulista nas últimas temporadas, ele hoje em dia, com o time completo, ele é a quarta força do Campeonato Brasileiro, tem grandes chances de acabar no G4. Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians, para mim, no momento, em termos de elenco, seria essa a ordem”, disse Renato – hoje, a equipe é a sexta colocada do Brasileirão.

Renato Maurício Prado ainda destacou que Willian, o novo camisa 10 do Timão, conforme anunciado pelo Corinthians na live da última quarta-feira, tem grandes chances de se tornar o melhor jogador presente no futebol brasileiro.

“O Willian, por exemplo, que está chegando no Corinthians, é um jogador para fazer história aqui. O nível do Willian, para o nosso nível do futebol brasileiro, ele vai comer a bola. Vai ser um jogador realmente, todo mundo fala ‘Hulk é no momento o melhor jogador do futebol brasileiro’, eu até não acho, ainda acho o Gabigol, por exemplo, acima dele, o Arrascaeta também é melhor jogador do que o Hulk, mas o Willian tem grande chance de chegar aqui e quebrar a banca“, destacou.

“Willian é um jogador excepcional, que no nível que está jogando ainda, para o nível do futebol brasileiro, eu acho que vai fazer uma diferença gigantesca, realmente pode balançar o coreto”, completou o jornalista.

Até a manhã desta quinta-feira, Willian não foi regularizado pelo Timão no BID da CBF. Por outro lado, Róger Guedes já aparece no Boletim Informativo Diário e pode entrar em campo pelo Corinthians. O próximo compromisso da equipe é na terça-feira, às 21h30, contra o Juventude na Neo Química Arena.

FONTE MEU TIMAO