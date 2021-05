Comerciante é assassinado a tiros em Outeiro

O comerciante Manoel Pantoja, de 49 anos, mais conhecido como “Sargento Pantoja”, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (2), no Distrito de Outeiro, em Belém. Ele estava na sua barraca, na Praia Grande, quando foi alvo dos criminosos. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu no início da noite, quando a vítima estava em sua barraca de vendas. Um grupo de homens chegou no local e fez vários disparos de arma de fogo contra o comerciante. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas disseram que Manoel Pantoja já vinha recebendo ameaças de morte, inclusive, por parte de integrantes de uma facção criminosa. A informação não chegou a ser confirmada pela polícia, que trabalha com a hipótese de latrocínio. Pantoja era chamado de “Sargento”, mas nunca foi militar.

Em nota, a Polícia MIlitar informou que equipes do 26º Batalhão foram acionadas para verificar uma ocorrência de baleamento em Outeiro. “Um homem de 49 anos, que não pertence ao quadro da PM, foi baleado em uma barraca na Praia Grande durante tentativa de roubo. Equipes do Comando de Policiamento da Capital II intensificaram as buscas em Outeiro e bairros vizinhos para identificar e prender os suspeitos”, disse a corporação.

Fonte: O Liberal