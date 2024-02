Comerciante é atacada na Bahia por ser judia: “Maldita sionista”

Uma comerciante de origem judia teve sua loja na Bahia invadida e depredada por uma mulher, que lhe proferiu ofensas, além de agredi-la por ela ser judia. A polícia está tratando o caso como um ataque antissemita.

Um vídeo com imagens do momento viralizou nas redes sociais nas últimas horas. É possível ver uma mulher, com sotaque espanhol, bradando insultos como “assassina de crianças” em tom histérico. Ela chegou a ser contida por um homem.

– Sionista, assassina de crianças. Eu vou te pegar, maldita sionista – gritava a mulher.

A proprietária da loja, Herta Breslauer, foi quem registrou as imagens e logo em seguida registrou um boletim de ocorrência.

– Acabei de ser agredida, estou saindo da Polícia Civil. Fiz um B.O. Eu tenho um estabelecimento aqui no Arraial. Ela entrou, me agrediu, me bateu, destruiu minha loja, simplesmente pelo fato de eu ser judia, só por conta disso – lamentou a comerciante.

– Disse que sou assassina de criancinhas. Não mato nem pernilongo – completou.

A identidade da agressora ainda não foi identificada. Confira as imagens:

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/Redes Sociais