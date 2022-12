Comerciante é executado a bala por ladrões durante assalto a loja

Um comerciante foi assassinado a bala durante um assalto à loja de sua propriedade, a Y.L.Celulares. A vítima, Ícaro Lucas, ainda foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, a 70 quilômetros da capital, na Zona Metropolitana de Belém, porém, não resistiu aos ferimentos e teve seu corpo removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, naquela cidade.

Segundo as informações obtidas pela polícia, o crime ocorreu na tarde desta quarta-feira, 21. Um dos bandidos chegou a ser baleado durante a ação. Ele está internado na UPA da cidade, já sob olhares da polícia.

A loja está localizada a poucos metros da sede da Superintendência da Polícia Civil do Salgado, no centro de Castanhal.

A polícia diligencia para chegar aos demais autores do crime.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar