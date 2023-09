Comerciante executado por pistoleiros na Estrada da Providência, em Ananindeua

O comerciante Deidato Cordeiro Chaves, proprietário do “Bar Quarentão”, localizado na rua Providência, próximo à rotatória do 40 horas, no Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém, foi morto a tiros nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, 11. O crime ocorreu em frente ao estabelecimento comercial da vítima, que morreu na hora em decorrência dos inúmeros ferimentos de bala que recebeu.

As primeiras informações dão conta que os suspeitos do crime chegaram em um carro prata, modelo Toyota Etios, e atiraram várias vezes contra Deidato, que estava no estabelecimento. A vítima não resistiu aos ferimentos.

O carro dos criminosos foi visto em alta velocidade. A Polícia Científica do Pará foi acionada por volta de 1h da manhã e realizou a perícia no local do crime.

Policiais civis e militares também compareceram à cena do crime. Ainda não se sabe quem são os autores e qual foi a motivação do assassinato. A Delegacia de Homicídios iniciou as investigações sobre o caso, inicialmente, por meio da Seccional Urbana da Cidade Nova.

Na área, ninguém sabe, viu nem ouviu nada. Impera a lei do silêncio por medo de represálias.

Imagens das câmeras da área devem ser solicitadas pela Polícia a fim de identificar os criminosos.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar