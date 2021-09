Comerciante morre após ter a cabeça esmagada por roda de ônibus em Marabá

Acidente aconteceu durante a madrugada, na rua Fortunato Simplício Costa, bairro Novo Horizonte. Francisco da Silva Cruz não resistiu aos ferimentos

O comerciante Francisco da Silva Cruz, mais conhecido como “Chiquinho”, de 42 anos, morreu em um grave acidente de trânsito entre a motocicleta pilotada por ele e um ônibus, na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Novo Horizonte, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, a cabeça da vítima teria sido esmagada pelas rodas do coletivo. As informações foram divulgadas pelo portal Debate Carajás.

O acidente aconteceu por volta das 4h20 da manhã, na rua Fortunato Simplício Costa. Com a colisão, a motocicleta de Francisco, uma Honda CG vermelha, ficou presa embaixo do veículo maior. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu antes da chegada da ambulância.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi até o local do acidente para fazer a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde o mesmo foi liberado posteriormente, para a família realizar o velório e o enterro.

Moradores disseram que Francisco era proprietário de um bar na orla do Rio Tocantins, no Núcleo Velha Marabá. No local, a vítima também vendia espetinhos. Ainda segundo as testemunhas, ele era muito conhecido e querido na área turística da cidade, e a repercussão da morte foi grande.

