Comerciantes comemoram inauguração do Boulevard da Gastronomia

A inauguração do Boulevard da Gastronomia pela Prefeitura de Belém, na noite desta sexta-feira, 25, sucesso de público, também foi comemorada pelos pequenos e grandes comerciantes do ramo da alimentação.

Convidados para participar da inauguração do novo ponto da gastronomia paraense, eles já vislumbram uma ótima oportunidade de ampliar negócios e aumentar os lucros, desde os vendedores de comidas típicas, aos artesãos e até os grandes empresários do ramo, com restaurantes já estabelecidos na área.

Mais público

“Foi muito bom, a gente conseguiu conquistar mais público, levar mais a nossa gastronomia, a nossa culinária paraense para as pessoas que vêm aqui, principalmente os turistas”, comemora o gerente de uma cervejaria localizada no Boulevard, Romildo Veras. A cervejaria teve ampliado o seu espaço para a rua, oferecendo um novo ambiente ao público com mesas ao ar livre. Segundo ele, foi “uma pegada bem cultural. A praça veio valorizar muito não só a gastronomia, mas a nossa cultura. A gente consegue apresentar os produtos típicos da Amazônia, pratos com tucupi, jambu, castanha do Pará”.

A tacacazeira Ivanete Pantoja, 50, moradora da Terra Firme e que tem uma banca na avenida Nazaré, em frente à Praça Santuário, também já vislumbra aumento de vendas com a montagem de uma nova banca no local. Segundo ela, o Boulevard da Gastronomia ficou “muito bom, com certeza, um espaço muito bem elaborado, espero que realmente funcione como um corredor gastronômico porque apostar na gastronomia significa ter cultura, significa ter o nosso tradicional tacacá que hoje em dia é patrimônio cultural”.

Vitrine

A estudante de Gastronomia da Universidade Estadual do Pará (UEPA), Gabriela Moraes, elogiou a iniciativa. Os estudantes de Gastronomia que também foram convidados a participar da inauguração do Boulevard, esperam que o espaço sirva para a apresentação dos pratos que eles criam. “Esperamos, sim, que a gente conquiste esse espaço, que será vitrine para as nossas produções”, afirma a estudante.

E até os artesãos também comemoraram e apostam no aumento das vendas. Thais Chaves, 58, do bairro da Pedreira, que trabalha com artesanato desde os 17 anos de idade, estava feliz. “Temos que aproveitar essa oportunidade para aumentar a nossa renda”.

Energia coletiva

A obra, segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, “é fruto de uma verdadeira energia coletiva. Arquitetos, urbanistas, empresários, boleiras populares, é a grande gastronomia, é aquela cozinheira da feira, é todo mundo junto sonhando em afirmar cada vez mais Belém como um grande polo mundial do turismo, da gastronomia”. A expectativa dele é de que o Boulevard da Gastronomia vá gerar muito trabalho para a população da periferia. “Nós vamos ver aqui o nosso povo, a nossa cara mestiça, a nossa tradição negra, tupinambá, cabocla, mas nós vamos ver muito gringo aqui, deixando dinheiro pra gerar emprego pra trazer felicidade para o nosso povo”.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém