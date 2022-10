Comerciantes recebem as bênçãos e aproveitam para faturar na Grande Romaria

Trabalhadores informais aproveitam as chamadas temporadas, fases de grandes concentrações humanas para aumentar o faturamento e o rendimento familiar. O Círio de Nazaré é uma dessas oportunidades.



Brinquedos de miriti, fitas de Nossa Senhora, imagens, velas, chaveiros, broches, camisas, detalhes religiosos, além de sucos, água, frutas cortadas (laranja, abacaxi, melancia). Tudo é consumido pelos romeiros durante a Grande Romaria do Círio de Nazaré.



Dona Divânia Pereira, 47, diz que sempre trabalhou durante o Círio e nas demais festas religiosas. “É fase de presentear as crianças, então, a gente trás os brinquedos tradicionais do Círio, de miriti, e os convencionais, industrializados. Tem gente que vende de tudo aqui, e olha, a gente consegue, sim, faturar. Todo mundo quer levar uma lembrança Círio”, explica a vendedora.

Ela conta que durante os dois anos de pandemia, em que não ocorreu Círio da forma como estamos acostumados, houve venda, houve faturamento. “No ano passado, só não havia berlinda, mas o povo estava aqui, caminhando pela rua, enquanto a Santa estava no helicóptero andando sobre a nossa abençoada cidade”, disse Divânia.



Seu João da Silva trabalha com laranja. Eu comecei trazendo laranja num carrinho de mão de madeira. Descascava as laranjas com a faca. Hoje já melhorou muito, t4em a máquina, o carro é mais moderno”, disse ele, acrescentando que as pessoas não estão lá ligando muito para laranja, mas defende que o suco do fruto pode refrescar e, ao mesmo tempo, hidratar. “A laranja está barata. A gente vende cinco descascada, cheia de caldo, por apenas cinco reais”.

BRINQUEDOS

Reprodução de canoas, barcos, pássaros, cobras, detalhes da Amazônia; corropil (cata-vento), brinquedos de madeira. Tudo está à venda e faz parte da imagem do Círio de Nazaré. Enqunto a berlinda passa, atrás dos carros de milagres, lá estão os vendedores, que também carregam montes de balões das mais variadas cores. É o produto da Amazônia gerando renda durante a fase da maior festa religiosa do povo paraense.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar