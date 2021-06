Comércio abre as portas no dia de Corpus Christi

As lojas do Centro Comercial de Belém e shoppings centers deverão abrir as portas no feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira, 3. A informação foi prestada à A Província do Pará pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindlojas Belém) e Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe). O funcionamento das lojas ficará a cargo de cada empresa, mas servirá para minimizar as perdas advindas da fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus, com restrições e até fechamento dos estabelecimentos comerciais durante os dois períodos de lockdown.



Cada trabalhador chamado ao serviço no feriado deverá cumprir jornada de até seis horas corridas, com 15 minutos de intervalo, e também fazer uma hora extra. A abertura dos estabelecimentos comerciais será no horário de 8h às 18h e, no caso dos shoppings, de 10h às 22h, também respeitando a regra acordada entre o Sindlojas e o Sintclobe.



O sindicalista José Francisco Pereira, o Zé Francisco, disse que essa abertura das lojas no feriado de Corpus Christi está prevista no aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho o celebrado para o biênio 2019/2021. Segundo o sindicalista, que é presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços nos Estados do Pará e Amapá – Fetracom-PA/AP, o feriado do Corpo de Cristo é uma data nacional que prevê apenas ponto facultativo, o que permite às empresas de comércio e outros bens e serviços manter a atividade laboral.

Foto: Nazaré Sarmento/Ronabar