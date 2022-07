Comércio continua líder na geração de emprego com carteira assinada, em junho, em Santarém

O município de Santarém, no oeste do Pará, teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de junho deste ano. O mês terminou com 351 novos trabalhadores empregados, 14 novas vagas a mais que o mês de maio, quando registrou 337 contratações formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados esta semana.

De acordo com o Caged, no mês de junho, os cinco principais setores da economia do município admitiram 1.419 trabalhadores. No mesmo período, 1.068 foram desligados dos seus postos de trabalho. Em comparação a junho do ano passado, quando Santarém registrou 1.428 admissões e 962 demissões e um saldo positivo de 115 vagas, o saldo registrado em 2022 foi bem menor.

O setor do comércio foi o que mais contratou com carteira assinada. Foram 595 contratações e 448 desligamentos. Um saldo positivo de 147 vagas. O setor de serviço vem logo a seguir com 524 admissões e 438 demissões. O saldo do setor foi 86 vagas. A agropecuária também teve um saldo positivo de 105 vagas. O setor contratou 128 trabalhadores e registrou apenas 23 desligamentos. A construção civil registrou 97 novas vagas com carteira assinada, mas demitiu 82 trabalhadores, ficando com um saldo de 15 vagas. Já a indústria registrou saldo negativo de duas vagas. Foram 75 admissões contra 77 desligamentos.

No primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho, Santarém registrou um saldo de 1.416 vagas com carteira assinada. Fevereiro foi o mês com o pior desempenho na geração de postos de trabalhos formais: Saldo 76.

De acordo com os dados do Caged, em todo o estado, foram registradas 38.046 admissões e 28.213 desligamentos. O Pará teve um saldo positivo de 9.833 vagas com carteira assinada.

Junho

Admitidos 1.419

Desligados 1.068

Saldo 351

Maio

Admitidos 1.453

Desligados 1.116

Saldo 337

Abril

Admitidos 1.308

Desligados 1.047

Saldo 261

Março

Admitidos 1.361

Desligados 1.285

Saldo 76

Fevereiro

Admitidos 1.412

Desligados 1.146

Saldo 266

Janeiro

Admitidos 1.392

Desligados – 1.267

Saldo 125

Fonte: O Estado Net