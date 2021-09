Comércio emprega mais de 25 mil pessoas no Pará nos últimos 12 meses

O setor de Comércio no Estado do Pará gerou nos últimos 12 meses um total de 25.794 novos postos de trabalho. Esse número representa quase 50% dos empregos gerados no mesmo período em toda a região Norte que foi de 58.514 postos de trabalhos. As informações foram apresentadas ontem, sexta-feira, 24, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. Segundo o coordenador de pesquisas do órgão, Everson Costa, o Pará liderou o tempo todo, entre todos os estados do Norte, na geração de novos empregos no setor, a exemplo do que vem ocorrendo, por exemplo, com o setor de Serviços, cujos números foram divulgados no começo desta semana.

A pesquisa do Dieese/PA apresenta a trajetória positiva da geração de empregos formais no Setor Comércio, no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte, e também nos últimos 12 meses. Os resultados obtidos pelo Estado do Pará são os maiores e lideram a geração de empregos formais no Comércio.

Segundo o Dieese/PA, o estudo foi elaborado com base em informações oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, que se baseia apenas nos contratos com carteira assinada, excluindo as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

MÊS DE JULHO

Em Julho passado houve saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês em todo o Pará, 8.458 admissões contra 6.978 desligamentos, com a geração de 1.480 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Julho/2020), o setor também apresentou crescimento de empregos formais, só que um pouco maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, em todo o Estado, 6.958 admissões, contra 5.171 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.787 postos de trabalhos.

Ainda em Julho passado, todos os Estados da Região Norte apresentaram crescimento de empregos formais no Comércio, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 1.857 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 1.480 postos de trabalhos; Rondônia, 1.096; Tocantins, 581; Roraima, 234; Amapá, 159; e do Estado do Acre, com a geração de 110 postos de trabalhos.

Ainda no mês de Julho/2021, foram feitas no Setor Comércio, em toda a Região Norte, 23.995 admissões contra 18.478 desligamentos, com a geração de 5.517 postos de trabalhos.

EM SETE MESES

Conforme o estudo do Dieese/PA, nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), o setor apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado, no Comércio em todo o Estado, 57.007 admissões, contra 46.157 desligamentos, com a geração de 10.850 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Julho/2020), a situação foi inversa, pois o setor apresentou perda de empregos formais. Foram feitas, naquela oportunidade, 37.944 admissões, contra 42.470 desligamentos, gerando um saldo negativo de 4.526 postos de trabalhos.

As analises do Dieese/PA mostram ainda que nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), no Setor Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 10.850 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com 3.920; Tocantins, 3.436; Amazonas, 3.219; Roraima, 1.147; Acre, 846; e do Estado do Amapá, com a geração de 716 postos de trabalhos.

Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021) foram feitas no Setor Comércio em toda a Região Norte, 147.028 admissões contra 122.894 desligamentos, gerando um saldo positivo de 24.134 postos de trabalhos.

DOZE MESES

Por fim, de acordo com o balanço efetuado pelo Dieese/PA, houve saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Agosto/2020-Julho/2021). Foram feitas no período analisado, no setor em todo o Pará, 101.473 admissões, contra 75.949 desligamentos, com a geração de 25.794 postos de trabalhos.

No mesmo período de 12 meses (Agosto/2020-Julho/2021), todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 25.794 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 9.944 postos de trabalhos; Rondônia, 9.211; Tocantins, 6.409; Acre, 2.432; Amapá, 2.413; e do Estado de Roraima, com a geração de 2.311 postos de trabalhos.

Nos últimos 12 meses (Agosto/2020-Julho/2021), foram feitas no Setor Comércio, em toda a Região Norte, 259.362 admissões contra 200.848 desligamentos, com a geração de 58.514 postos de trabalhos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar