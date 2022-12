Comércio está lotado de pessoas em busca de presentes e da ceia de Natal, apesar da crise

Na reta final para as comemorações do Natal 2022, aumentou consideravelmente desde o final da semana passado a movimentação em torno do evento, nos shoppings centers e o Comercio da Região Metropolitana de Belém e de todo o Estado com belíssimas decorações natalinas, recebendo milhares de pessoas a procura dos presentes. Por parte do Setor Empresarial do Comércio, essa reta final é acompanhada com bastante expectativa de possíveis melhoras nas vendas, mesmo com um cenário econômico conjuntural ainda preocupante. Os juros, principalmente do crediário e do cartão de crédito, ainda estão em patamares bem elevados; a taxa Selic do Banco Central está em quase 14,00%. O ano também vai chegando ao fim com o Dólar girando em torno de R$ 5,25 e a inflação dos últimos 12 meses alcançando quase 6,00%.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, a boa noticia deste final de ano foi a entrada na economia nacional de uma bolada

através das duas parcelas do 13º salário 2022 que, segundo os levantamentos, alcança a casa dos R$ 250 bilhões. No caso especifico do Pará, os recursos da fratificação natalina deste ano (nas duas parcelas) injetam na economia cerca de R$ 5 bilhões, alcançando quase dois milhões de pessoas, projetando com isso um equilíbrio maior na Economia de todo o Estado. Aliado a este fato, também durante todo este segundo semestre, houve a movimentação de recursos na economia motivados por diversos fatores, entre os quais as Festividades do Círio de Nazaré, Dia das Crianças, Black Friday, Copa do Mundo e agora as Festas de final de ano (Natal e Ano Novo).

Ao lado da procura pelos presentes em todo o Comércio Paraense, cresceu também, desde o final da semana passado, e deverá aumentar ainda mais nestes dias que antecedem o Natal, a corrida às compras, principalmente nos supermercados da Grande Belém e de todo o Pará em busca dos gêneros alimentícios (principalmente as tradicionais frutas de época) e dos outros produtos que vão compor a ceia de Natal e Ano Novo. O problema continua sendo os preços elevados de uma quantidade expressiva dos produtos que, em grande parte, tiveram reajustes acumulados superiores à inflação dos últimos 12 meses estimada em torno de 6,00%.

Com as oscilações do Dólar este ano e o encarecimento dos custos de produção, a grande maioria dos produtos da ceia natalina, principalmente os importados (em especial as frutas de época) ficaram bem mais caros este ano que no mesmo período do ano passado. Pesquisas do Dieese/PA efetuadas desde o início da segunda quinzena de Novembro/2022 em supermercados da capital mostram esta realidade. Pesquisas foram efetuadas no período de 16 a 20/12/2022 em Supermercados da Capital. O resultado ratifica a trajetória (já amplamente alertada), das altas nos preços da grande maioria dos produtos que deverão fazer parte da ceia natalina deste ano em relação ao ano passado.

FRUTAS

No caso das frutas natalinas, os maiores reajustes de preços verificados este ano, em relação aos pesquisados no mesmo período do ano passado, ocorreram nos preços dos seguintes produtos: Melão Amarelo, quilo com alta de 50,67%; seguida das passas escuras, sem semente, quilo com alta 27,50%; Pera, 18,06%; Pêssego fresco importado, 17,45%; Maçã Argentina, 12,55%; Damasco fresco, 12,52%; Nozes sem casca, pacote 100g, 9,61%; Tamara seca sem caroço, bandeja 200g com alta de 8,39%; Pera Asiática, quilo com alta de 5,52% e da Castanha Portuguesa, quilo com alta de 4,13%.

Outras frutas comercializadas nesta época do ano também já estão à disposição dos consumidores com preços bastante elevados, como é o caso do Figo, Nectarina, Kiwi, Amêndoas, Ameixa seca com e sem caroço, Castanha do Pará e as Uvas.

Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, dos produtos de cunho alimentar importados que devem fazer parte da ceia natalina e de Ano Novo, um dos destaques é o tradicional Bacalhau, que em relação ao mesmo período do ano passado também ficou mais caro. O Bacalhau do Porto, por exemplo, este ano está sendo comercializado em média em Supermercados da Capital a R$ 132,67 o quilo, com os preços variando entre R$ 129,00 a R$ 136,50.

Ainda de acordo com as pesquisas, na composição do cardápio deste final de ano, o tradicional peru também ficou bem mais caro este ano que no mesmo período do ano passado e pode ser encontrado de várias marcas. Segundo as pesquisas, o quilo do produto pode ser encontrado ao preço de R$ 23,48 nos supermercados. No mesmo período do ano passado, o quilo do peru custava em média R$ 21,86, com um reajuste acumulado no período de 7,41%. Já o quilo do Chester está sendo comercializado em média nos supermercados da capital a R$ 23,48, ou seja, 8,65% mais caro em relação aos preços praticados no mesmo período do ano passado.

No caso do quilo do pernil comercializado em supermercados da capital, o produto pode ser encontrado em bastante quantidades, os preços variam entre R$ 16,00 até R$ 23,65 (dependendo da marca e do local de compra).

Outro item também importante nesta época é o Azeite de Oliva, muito utilizado no preparo das comidas neste período do ano. Segundo as pesquisas do Dieese/PA, a unidade da garrafa de 500ml está sendo comercializado em média a R$ 29,80 nos supermercados da capital, com um reajuste de quase 21,00% em comparação ao mesmo período do ano passado, naquela oportunidade este mesmo produto foi comercializado em média a R$ 24,63.

Outros produtos também deverão fazer parte como complemente da Ceia de Natal deste ano, como por exemplo, a Farinha de mandioca (para a tradicional farofa), a cebola e batata lavada. Os reajustes de preços destes produtos também ultrapassaram a inflação dos últimos 12 meses.

Devido às altas expressivas de preços verificadas nos tradicionais produtos da Ceia Natalina (Peru, Chester, Bacalhau, Pernil, etc.), o Frango (Resfriado ou Congelado), mesmo com alta de preço nos últimos 12 meses ainda é o produto mais em conta e deverá mais uma vez fazer parte das mesas dos paraenses neste final de ano.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar