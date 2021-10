Comércio fecha neste sábado (30), em Tailândia, no Dia do Comerciário

O dia do Comerciário, comemorado neste sábado (30), segundo a Lei Nº12.790/2013, será é feriado para o comércio do município de Tailândia, nordeste do Pará.

Nesta data o comércio da cidade fica fechado e terá fiscalização do Sindicato dos Trabalhadores para verificar o cumprimento da legislação.

A empresa que desobedecer será efetuada a comunicação ao Ministério do Trabalho (MTE) para aplicação de multa estabelecida na legislação.

A lei que proíbe estes estabelecimentos de abrir, inclui os setores de roupas, jóias, relógios, móveis, material de construção, açougues, óticas, supermercados e hortifrútis.

Apenas o ramo de alimentação como restaurantes, bares, lanchonetes e similares irão funcionar normalmente.

Agências bancárias e setor público voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 01.

Fonte: Portal Tailândia

foto: reprodução/internet