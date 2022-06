Comércio gera quase 18 mil empregos nos últimos 12 meses

Pelo quarto mês consecutivo neste ano, o Setor de Comércio no Pará voltou a apresentar saldo positivo de empregos com carteira assinada no comparativo entre admitidos e desligados. Também nos balanços de 2022 (Janeiro-Abril) e nos últimos 12 meses, o setor registra aumento de empregos formais. As informações foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O órgão produziu novo estudo com os números do Emprego Formal no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte, segundo dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. A pesquisa motra que o Setor de Comércio no Estado do Pará no mês de Abril/2022 teve saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e demitidos. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, no Setor, 8.991 admissões, contra 7.656 desligamentos, com geração de 1.335 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Abril/2021), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que menor que o verificado neste ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 7.892 admissões, contra 6.931 desligamentos, com a geração de 961 postos de trabalhos.



Ainda segundo o Dieese/PA, em Abril/2022, no Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 1.335 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 802 postos de trabalhos; Rondônia, 295; Tocantins, 274; Roraima, 151; Amapá, 132, e do Estado do Acre, com a geração de 125 postos de trabalhos.



Ainda conforme as análises do Dieese/PA, em Abril/2022, foram feitas no Setor de Comércio, em toda a Região Norte, 24.685 admissões contra 21.571 demissões, com a geração de 3.114 postos de trabalhos.

NESTE ANO

O levantamento do Dieese/PA mostra, ainda, que nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abri/2022), o Comércio em todo o Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, registrou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas este ano (Janeiro-Abrio/2022), no setor em todo o Estado, 36.533 admissões, contra 34.478 desligamentos, com a geração de 2.052 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Abril/2021), o Comércio paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi bem maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 35.802 admissões contra 28.840 desligamentos, com a geração de 6.962 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), no Comércio, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.055 postos de trabalhos, seguido do Estado do mazonas, com a geração de 859 postos de trabalhos; Tocantins, 741; Roraima, 172, e do Estado do Amapá, com a geração de 147 postos de trabalhos. Também este ano (Janeiro-Abril/2022), o destaque negativo ficou por conta do Estado do Acre, com a perda de 234 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com a perda de 8 postos de trabalhos.



Nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022) foram feitas no Setor de Comércio em toda a Região Norte, 99.579 admissões contra 95.847 demissões, com a geração de 3.732 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Já nos últimos 12 meses (Maio/2021-Abril/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o saldo também foi positivo no Estado do Pará, afirma o Dieese. Foram feitas, no período analisado, 115.936 admissões, contra 97.973 desligamentos, com a geração de 17.963 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Maio/2021-Abril/2022), no Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 17.963 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 11.083 postos de trabalhos; Rondônia, 6.956; Tocantins, 4.731; Acre, 2.311; Roraima, 539, e do Estado do Amapá, com a geração de 244 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram, ainda, que nos últimos 12 meses (Maio/2021-Abril/2022), foram feitas no Comércio, em toda a Região Norte, 288.213 admissões contra 244.384 demissões, com a geração de 43.829 postos de trabalhos.



Os maiores períodos de geração de emprego com carteira assinada no comércio são Natal e Ano Novo; Dia das Mães, Férias de Julho, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Círio de Nossa Senhora de Nazaré.



