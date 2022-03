Comércio gerou mais de 22 mil novos empregos no Pará em 2021

Mesmo com uma conjuntura ainda impactada pelos efeitos da Pandemia, o Emprego Formal no Setor de Comércio encerrou o ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) com saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram gerados no ano de 2021 em todo o Estado do Pará mais de 22 mil postos de trabalhos, o maior resultado entre os demais Estados da Região Norte. As informações forma divulgadas na manhã desta segunda-feira, 07, pelo economista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O Departamento elaborou um levantamento baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados mensamente, mas que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada e não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



O Setor de Comércio do Estado do Pará, no mês de Dezembro/2021, mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado em todo o Estado, 9.017 admissões contra 8.291 demissões, com a geração de 726 postos de trabalhos. Em Dezembro/2020, o Comércio também apresentou crescimento de empregos formais, só que o resultado foi maior. Foram feitas, naquela oportunidade, (Dezembro/2020), em todo o Estado, 9.124 admissões, contra 7.785 desligamentos, com a geração de 1.339 postos de trabalhos.



Ainda segundo o Dieese/PA, em Dezembro/2021, no Comércio, a grande maioria dos Estados da Região Norte, apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 726 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com a geração de 553 postos de trabalhos; Amazonas, 346; Acre, 240; Roraima, 177, e do Estado do Amapá, com a geração de 35 postos de trabalhos.



Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Tocantins, com a perda de 162 postos de trabalhos. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no mês de Dezembro/2021, foram feitas no Comércio, em toda a Região Norte, 23.053 admissões contra 21.138 desligamentos, com a geração de 1.915 postos de trabalhos.

O estudo mostra ainda que no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), no Balanço efetuado sobre a Flutuação dos Postos de Trabalhos no Setor de Comércio em todo o Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor Comércio em todo o Estado, 112.891 admissões, contra 90.800 demissões, com a geração de 22.091 postos de trabalhos. No ano de 2020 (Janeiro-Dezembro), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor. Foram feitas naquela oportunidade, 85.200 admissões, contra 75.288 desligamentos com a geração de 9.912 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram também que no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), no Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 22.091 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 9.233 postos de trabalhos; Rondônia, 6.828; Tocantins, 5.806; Acre, 2.567; Roraima, 2.372 e do Estado do Amapá, com a geração de 1.803 postos de trabalhos.

Ainda no ano passado foram feitas no Comércio em toda a Região Norte, 296.304 admissões contra 245.604 demissões, gerando um saldo positivo de 57.700 postos de trabalhos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar