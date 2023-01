Comércio paraense gerou 10 mil postos de trabalhos formais, o maior resultado do Norte em 2022

O setor de comércio no Pará gerou cerca de dez mil novos empregos ao longo do ano passado. Só para se ter uma ideia, em Novembro/2022, no comparativo entre admitidos e demitidos, o setor apresentou saldo positivo de empregos formais. De Janeiro a Novembro de 2022, em todo o Pará, também se registou saldo positivo, o maior resultado entre os Estados da Região Norte. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 24, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que fez um estudo baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, que leva em consideração as inforações das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre o emprego formal no Comércio no Estado do Pará, no mês de Novembro/2022, mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, 9.714 admissões, contra 7.375 desligamentos, com a geração de 2.339 postos de trabalhos. No mês de Novembro/2021, o Comércio paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado registrado foi bem maior. Foram feitas naquela oportunidade, 11.399 admissões, contra 7.399 desligamentos, com a geração de 4.000 postos de trabalhos.

Ainda segundo o estudo do Dieese/PA, no mês de Novembro/2022, no Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque o Estado do Parám com a geração de 2.339 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 2.111 postos de trabalhos; Roraima, 651; Acre, 598, Rondônia, 574; Tocantins, 367, e do Estado do Amapá, com a geração de 165 postos de trabalhos.

Ainda no mês de Novembro/2022, foram feitas no Setor de Comércio, em toda a Região Norte, 28.563 admissões contra 21.758 desligamentos, com a geração de 6.805 postos de trabalhos.

NO ANO

Ao longo do ano de 2022 (Janeiro-Novembro), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor de Comércio no Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado em todo o Estado, 104.045 admissões, contra 94.123 desligamentos, com a geração de 9.922 postos de trabalhos. No ano de 2021 (Janeiro-Novembro), o comércio paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado registrado foi bem maior. Foram feitas naquela oportunidade, 106.098 admissões, contra 83.776 desligamentos, com a geração de 22.322 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no ano de 2022 (Janeiro-Novembro), no Setor de Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 9.922 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 8.872 postos de trabalhos; Tocantins, 4.286; Rondônia, 3.256; Roraima, 2.696; Acre, 1.773, e do Estado do Amapá, com a geração de 1.453 postos de trabalhos.

As análises mostram, ainda, que em 2022 (Janeiro-Novembro), foram feitas no Setor de Comércio em toda a Região Norte, 295.041 admissões contra 262.783 demissões, com a geração de 32.258 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Ainda de acordo com o balanço efetuado pelo Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Dezembro/2021-Novembro/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor de Comércio no Estado do Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado no Setor em todo Estado, 113.472 admissões, contra 102.855 desligamentos, com a geração de 10.617 postos de trabalhos.

Ainda nos últimos 12 meses (Dezembro/2021-Novembro/2022), no Setor de Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 10.617 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 9.151 postos de trabalhos; Tocantins, 4.074; Rondônia, 3.833; Roraima, 2.852; Acre, 2.026, e

do Estado do Amapá, com a geração de 1.477 postos de trabalhos.

Também nos últimos 12 meses (Dezembro/2021-Novembro/2022), foram feitas no Setor de Comércio, em toda a Região Norte, 319.257 admissões contra 285.227 desligamentos, com a geração de 34.030 postos de trabalhos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar