Comércio paraense gerou quase 21 mil novos empregos em 2021

O Estado do Pará continua se destacando quando o assunto é o crescimento na geração de

Empregos Formais em praticamente todos os setores, especialmente no de Comércio. No comparativo entre admitidos e desligados, os resultados são positivos, com crescimento registrado em novembro, no ano de 2021 (Janeiro-Novembro) e também nos últimos 12 meses. Os resultados obtidos pelo Pará, no Setor Comércio, também são os maiores verificados entre os demais Estados da Região Norte.



As conclusões são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que divulgou os resultados de nova pesquisa na manhã desta terça-feira, 25, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.



De acordo com o levantamento, em Novembro do ano passado, o Comércio Estado do Pará tem saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Estado, 10.613 admissões contra 6.733 desligamentos, com a geração de 3.880 postos de trabalhos. No mesmo período do ano anterior (Novembro/2020), o Setor também apresentou crescimento de empregos formais e com resultado bem maior que o verificado no ano passado. Foram feitas naquela oportunidade em todo o Estado, 11.153 admissões, contra 5.943 desligamentos, gerando um saldo positivo de 5.210 postos de trabalhos.



Ainda segundo o estudo do Dieese/PA, em Novembro/2021, no Setor Comércio, todos os Estados da Região Norte, apresentaram crescimento de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 3.880 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 2.489 postos de trabalhos; Rondônia, 1.157; Tocantins, 827; Acre, 634; Amapá, 595 e do Estado de Roraima, com a geração de 434 postos de trabalhos. Também em Novembro/2021, foram feitas no Setor Comércio, em toda a Região Norte, 29.248 admissões contra 19.232 demissões, com a geração de 10.016 postos de trabalhos.



NO ANO



No ano de 2021 (Janeiro-Novembro/2021), no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor Comércio em todo o Estado, 102.436 admissões, contra 81.558 desligamentos, com a geração de 20.878 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Novembro/2020), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 76.090 admissões, contra 67.505 desligamentos com a geração de 8.585 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que no ano de 2021 (Janeiro-Novembro), no Setor Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 16.575 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 5.525 postos de trabalhos; Rondônia, 4.991; Roraima, 1.751; Acre, 1.633 e do Amapá, com a geração de 868 postos de trabalhos. Também no ano de 2021 (Janeiro-Outubro) foram feitas no Setor Comércio em toda a Região Norte, 235.874 admissões contra 199.550 demissões, gerando um saldo positivo de 36.324 postos de trabalhos.



EM 12 MESES



O balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre o Emprego Formal, no Comércio no Estado do Pará, também mostra saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Dezembro/2020-Novembro/2021). Foram feitas no período analisado, 111.503 admissões, contra 89.316 demissões, com a geração de 22.187 postos de trabalhos.



De Dezembro/2020 a Novembro/2021), no Setor Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 22.187 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 8.452 postos de trabalhos; Rondônia, 6.944; Tocantins, 6.027; Acre, 2.389; Roraima, 2.192 e do Estado do Amapá, com a geração de 1.801 postos de trabalhos.



Nesse mesmo período dos últimos 12 meses (Dezembro/2020-Novembro/2021), foram feitas no Setor Comércio, em toda a Região Norte, 291.478 admissões contra 241.486 demissões, com a geração de 49.992 postos de trabalhos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar