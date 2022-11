Comércio se anima com produtos verde-de-amarelo para a Copa do Mundo

Desde o começo do mês a movimentação é grande no Ver-o-Peso e também em vários pontos de comércio da capital e zona metropolitana, tudo porque a Copa do Mundo, no Catar, começa neste domingo, 20 e a Seleção Brasileira vai a campo em busca do tão sonhado Hexacampeonato. Inclusive, nos dias de jogos do Brasil, haverá horário diferenciado em vários segmentos da vida econômica do país, para que todo mundo possa assistir com calma aos jogos realizados no Oriente Médio.



Camisas, shortes, moletons, meias, meiões, cornetas, apitos, instrumentos musicais, cerveja, tudo está a disposição do público para festejar este período de competições em que o Brasil é o maior campeão do mundo. A Copa do Mundo está acontecendo neste mês de novembro – o normal é em julho – em função ainda dos reflexos da pandemia da covid-19 que assolou o planeta e levou milhares de pessoas às sepulturas.



Enquanto as competições se realizam no Catar, no centro comercial de Belém, comerciantes e ambulantes estão com os estoques bem sortidos para oferecer tudo o que o consumidor precisa em termos de produtos para ornamentar a Copa do Mundo, incluindo enfeites para as ruas, tintas, pinceis etc.



De acordo com alguns ambulantes, as vendas já começam a aquecer, mas alguns opinam que, em anos anteriores, já estariam renovando o estoques, pois a procura sempre foi maior e se antecedia bastante as compras para não ter problema na época dos jogos. “Tem gente que só se interessa por futebol na época em que o Brasil está jogando. Essas pessoas querem estar com todo o uniforme na hora do jogo e procura cedo pelos produtos. Mas, neste ano, com essa crise, o desemprego, as vendas estão mais devagar; mesmo assim, já aumentaram bastante”, diz João Silva, ambulante da Travessa Campos Sales.



Pelos levantamentos feitos pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, tem produtos, principalmente bandeira brasileira e camisa da Seleção Brasileira de todas as qualidades, para todo tipo de gosto, bolso. O consumidor pode comprar uma camisa oficial por cerca de 250 a 300 reais, ou uma similar bem baratinha por 20 reais. Algumas dessas camisas ou blusas ainda pode trazer na bagagem o distintivo do clube de coração do torcedor, como Remo e Paysandu, que acaba de conquistar o Tricampeonato da Copa Verde.



Segundo os vendedores da área do Ver-o-Peso, a Copa do Mundo veio fomentar uma fase a mais no calendário de pique de vendas, haja vista que, em geral, nesta fase do ano, as vendas estão voltadas mais para os produtos de Fim de Ano. Agora, os produtos em oferta mesclam, Copa do Mundo e Festas de Natal e Ano-Novo.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar