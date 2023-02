Comércio, serviços e indústria contrataram mais de 10.400 jovens no Pará em 2022

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e divulgado nesta Quarta-Feira de Cinzas, 22, mostra a trajetória de crescimento da contratação formal de jovens aprendizes no Estado do Pará, por setores econômicos de atividades durante o ano de 2022 (Janeiro-Dezembro). Mesmo com uma conjuntura ainda em retomada, o seguiu contratando formalmente jovens aprendizes.

Ao longo do ano passado, o Pará foi o Estado da Região Norte que mais contratou jovens prendizes alcançando mais de 10.400 pessoas, cerca de 10,00% a mais que o registrado no ano anterior. Os dados levantados neste novo estudo com o balanço da trajetória das Contratações Formais de Jovens Aprendizes, no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte, foi elaborado e analisado pelo Dieese/PA, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

Os dados analisados mostram que, no ano passado (Janeiro-Dezembro/2022), foram contratados formalmente em todo o Estado do Pará um total de 10.453 jovens aprendizes, cerca de 10,00% a mais que o registrado no ano anterior, quando foram contratados formalmente em todo o Estado 9.501 jovens aprendizes.

Do total das 10.453 contratações formais de jovens registradas em todo o Pará no ano passado, 49,6% (um total de 5.187 jovens) eram do sexo masculino e 50,4% (um total de 5.266 jovens) eram do sexo feminino.

As análises do Dieese/PA mostram também que em todo o Pará, no ano passado, levando em consideração a contratação formal de Aprendizes e a sua distribuição por Setores Econômicos de atividades, a situação foi a seguinte: o Setor de Comércio foi o que mais admitiu Jovens Aprendizes no Estado com um total de 3.218 contratações (equivalente a 30,8% do total) seguido do Setor de Serviços, com a contratação de 2.603 Jovens (equivalente a 24,9% do total); Setor da Indústria, com a contratação de 2.594 Jovens (equivalente a 24,8% do total); Setor da Construção com a contratação de 1.061 Jovens (equivalente a 10,2% do total) e o Setor da Agropecuária, com a contratação de 977 Jovens aprendizes (equivalente a 9,3% do total).

O Dieese/PA também analisou a contratação formal de Jovens Aprendizes registrada no ano passado (Janeiro-Dezembro/2022), nos sete estados que compõem a Região Norte. No período analisado, em toda a Região Norte, foram contratados formalmente um total de 25.621 Jovens Aprendizes, com destaque para o Estado do Pará, que admitiu 10.453 jovens (equivalente a cerca de 40,8% do total de contratações de todo o Norte) seguido do Estado do Amazonas, com um total de 7.002 Jovens (equivalente a 27,3% do total); Rondônia, com um total de 3.357 Jovens (equivalente a 13,1% do total); Tocantins, com um total de 2.273 Jovens (equivalente a 8,9% do total); Acre, com um total de 1.063 jovens (equivalente a 4,1% do total); Roraima, com um total de 1.002 jovens (equivalente a 3,9% do total) e do Estado do Amapá, com a contratação total de 471 jovens (equivalente a 1,8% do total da Região Norte).

Mesmo após dois anos de fortes impactos provocados pela pandemia no Brasil e no mundo, o Mercado de Trabalho ainda sofre com os reflexos de uma conjuntura de econômica difícil salienta Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA. A recente melhora nos indicadores de empregabilidade e ocupação no Pará e em todo o Brasil ainda está longe de oferecer postos de trabalhos bem remunerados, relações de trabalhos mais seguras, bem como não tem abertura suficiente para o gigantesco Mercado Informal que serve como alternativa precária de acesso a trabalho e renda e requer qualificação.

Neste cenário também se encontram milhares de jovens que estão buscando sua inserção no mundo do trabalho, entre as alternativas disponíveis, a política de Aprendizagem pode ser um grande facilitador para que estes jovens adentrem no mercado de trabalho de maneira formalizada e com garantias, moldando também de maneira qualificada e protegida legalmente o começo da sua trajetória profissional.

