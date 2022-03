Comércio, serviços e indústria geraram quase 26 mil empregos formais femininos

Na próxima terça-feira, 08, será comemorado mais uma vez em todo o país o Dia Internacional da Mulher. Um levantamento baseado em dados oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, mostra a situação da geração de novos empregos por setores de atividades econômicas no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte ocorridos no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021). O levantamento mostra que o Pará gerou, nesse período, 25.682 postos de trabalhos genuinamente para mulheres. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 03, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O Estudo elaborado pelo Dieese/PA sobre o Mercado de Trabalho Formal no Estado do Pará, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho/Caged mostra que no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), foram feitas em todo o Pará 405.983 admissões contra 334.731 demissões, gerando saldo positivo de 71.252 postos de trabalhos. Considerando apenas a mão de obra feminina formal, foram feitas em todo o Pará no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), 123.117 admissões contra 97.435 demissões gerando um saldo positivo de 25.682 postos de trabalhos.



Ainda segundo o Dieese/PA, no ano passado (Janeir-Dezembro/2021) no comparativo entre admitidas e desligadas, o saldo positivo alcançado pelo Pará com a geração de 25.682 postos de trabalhos formais femininos foi bem maior que o verificado no ano de 2020. Foram feitas naquela oportunidade (Janeiro-Dezembro/2020) em todo o Estado, 87.985 admissões, contra 81.065 desligamentos, gerando um saldo positivo de apenas 6.920 postos de trabalhos formais femininos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), no comparativo entre admitidas e desligadas, todos os Setores de Atividades Econômicos do Estado apresentaram crescimento na geração de empregos formais femininos, com destaque para o Setor de Comércio, com saldo positivo de 10.674 postos de trabalhos formais femininos, seguido do Setor de Serviços, com saldo positivo de 9.756 postos de trabalhos formais femininos; Setor da Indústria em Geral com saldo positivo de 2.568 postos de trabalhos formais femininos; Setor da Construção com saldo positivo de 1.568 postos de trabalhos formais femininos e do Setor da Agropecuária, com saldo positivo de 1.116 postos de trabalhos formais femininos.



REGIÃO NORTE

Além do Estado do Pará, o Dieese/PA também analisou a situação da Geração de Empregos Formais Femininos ocorridas no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) nos demais Estados que compõem a Região Norte. No período analisado, todos os Estados apresentaram crescimento na geração de empregos formais femininos, com destaque para o Pará, com saldo positivo de 25.682 postos de trabalhos formais femininos, seguido do Estado do Amazonas, com saldo positivo de 14.511 postos de trabalhos formais femininos; Rondônia, 7.611; Tocantins, 6.635; Acre, 3.474; Roraima, 2.871 e do Estado do Amapá, com saldo positivo de 1.933 postos de trabalhos formais femininos.

Segundo o Dieese/PA, em toda a Região Norte foram feitas no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), 326.635 admissões formais femininas, contra 263.918 demissões formais femininos, gerando um saldo positivo de 62.717 postos de trabalhos formais femininos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, deste resultado (62.717 postos de trabalhos formais femininos) gerados em todo a Região Norte, quase 41,00% foram obtidos no Estado do Pará.

“No momento em que se avolumam os preparativos para as comemorações do Dia da Mulher (8 de Março), é importante lembrar que o mundo moderno apresenta hoje novos desafios para a construção de uma sociedade mais justa, da perspectiva dos trabalhadores não se pode imaginar a elevação do padrão de vida e a existência de uma real igualdade de oportunidade para todos sem que as questões que afetam as mulheres sejam resolvidas, principalmente a igualdade de oportunidades”, destaca Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.

Imagem: Reprodução