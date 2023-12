Comércio, shoppings e supermercados abertos até 19h

Quem deixou para fazer as compras de Natal neste domingo, 24, ainda tem tempo de correr. O Comércio (Ver-o-Peso), shoppings e os supermercados ficarão com as portas abertas até às 19h. Entretanto, amanhã, segunda-feira, 25, feriado de Natal, com exceção dos supermercados, todas as lojas e comércio estarão de portas fechadas.

Nos shoppings, apenas os cinemas abrirão normalmente conforme suas programações de horários.

No feriado de Ano-Novo, lojas do comércio e shoppings têm previsão de fechamento das portas às 16h.

MOVIMENTO

Ao longo de toda esta semana que se passou, centro comercial de Belém, shoppings e supermercados funcionaram com horários diferenciados para atender a demanda de clientes que encheram os estabelecimentos.

Segundo informações de comerciantes, empresários e até de economistas, esse movimento é normal por causa das festas de fim de ano, e também, porque, como saiu a última parcela do décimo terceiro salário, os trabalhadores usam essa verba extra para usar nas compras de presentes e da ceia que, neste ano, está mais cara em relação ao ano passado.

