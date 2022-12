Comércio tem dia de intenso movimento. Shoppings fecharam portas às 19h.

Em meio à vasta programação religiosa e cultural da vigília de Natal, que celebra a presença de Jesus Cristo nascido nos corações dos cristãos do mundo inteiro, o Comércio de Belém, envolvendo o centro com o complexo do Ver-o-Peso, shoppings, supermercados e magazines encerrou, ontem, sábado, 24, um dia de intenso movimento e grande faturamento na véspera do Natal. Os comerciantes e empresários do setor de Comércio esperam repetir o feito e até aumentar mais ainda as vendas nas festas da virada de Ano Novo, na próxima semana.

A previsão é que os shoppings encerrem suas atividades por volta das 19h no próximo sábado, 31, assim como aconteceu ontem. No Centro Comercial, as lojas começaram a fechar a partir das 17h, para dar tempo dos funcionários correrem para celebrar a festa com seus familiares.



Segundo dados do setor, as vendas registradas desde o começo de dezembro e, principalmente com a intensificação desde a última terça-feira, 20, superaram as expectativas, mas os sindicatos das empresas e dos trabalhadores ainda não divulgaram os números deste ano, que marca o retorno das vendas com toda a carga depois de dois anos de amargura em decorrência da pandemia da covid-19 que afetou todo o planeta.

Neste domingo, Dia de Natal, apenas alguns supermecados estarão funcionando com horários diferenciados e, nos shoppings, a previsão é de abertura apenas dos cinemas.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar