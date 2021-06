Comida típicas da quadra junina estão pela “hora da morte”, afirma o Dieese/PA

Chega junho e com ele as expectativas de festividades características de época, como quadrilhas, bois bumbas e etc. Infelizmente, novamente este ano, a exemplo do ano passado, devido aos problemas conjunturais ligados à pandemia, pouca coisa nesse contexto deverá acontecer como já aconteceu anos anteriores.



Tão populares como as festividades características desta época (que este ano ainda continuam bastante restritas), são as vendas de comidas típicas da quadra em barracas caracterizadas que mesmo com todas as restrições impostas pela conjuntura, já começam a ser montadas em vários locais, principalmente em supermercados da Grande Belém. Esta situação também pode ser observada em alguns outros locais como nos shoppings da cidade.



Nos diversos pontos de vendas na cidade, já estão à venda mingau de milho, tapioca e arroz; maniçoba, vatapá, caruru, bolo de macaxeira, de tapioca e de milho; paçoquinha, pé-de moleque e cocadas.



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos – Dieese/PA, por meio de pesquisas, vem acompanhando, desde o inicio da década de 90, a evolução de preços de produtos de época comercializados na quadra junina na Grande Belém.



Segundo o Dieese/PA, as vendas de comidas típicas, que eram características apenas das datas festivas da quadra e comercializadas em terreiros juninos, passaram também a ser comercializadas durante todo o mês de junho na maioria dos supermercados, lojas de departamentos e nos últimos 17 anos, também em shopping centers. Esta nova divulgação retrata o comportamento dos preços dos produtos já prontos e foi baseada em pesquisa no período 08 a 09/06/21, apenas nas barraquinhas de comercialização localizadas em supermercados, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda segundo o Dieese/PA, as altas de preços foram generalizadas nas principais comidas típicas da quadra junina/2021, e muitas com reajustes acima da inflação calculada em 8,90% (INPC/IBGE) para os últimos 12 meses.



Os principais aumentos verificados nas comidas típicas prontas da quadra junina este ano em relação ao mesmo período do ano passado ocorreram nos preços do mingau (tapioca e milho), arroz doce, cocadas e bolos, tão tradicionais nesta época do ano.



Ainda segundo o Dieese/PA, outras comidas típicas paraenses também são muito procuradas nesta época do ano, como o tacacá, o vatapá, o caruru e a maniçoba e estão sendo comercializado na maioria das barracas todas com preços acima dos verificados no mesmo período do ano passado. Nos Supermercados, o prato do vatapá está sendo comercializado em média a R$ 16,83 (com os preços variando entre R$ 15,00 a R$ 20,00) em relação ao ano passado. O reajuste foi 10,36%. Já o prato do caruru está sendo comercializado em média a R$ 16,83 (com preços variando entre R$ 15,00 a R$ 20,00) também com um reajuste de 10,36%. A maniçoba ainda é o prato típico mais procurado, em relação à quadra junina do ano passado. O reajuste no preço do produto alcançou quase 11,00%. O prato da maniçoba está sendo comercializado em média a R$ 16,83 (pode ser encontrada com preços variando entre R$ 15,00 a R$ 20,00). O tradicional tacacá também pode ser encontrado nas principais barracas de comidas típicas custando em média R$ 15,33 (unidade cuia) com os preços variando entre R$ 15,00 a R$ 18,00.



As pesquisas do Dieese/PA também mostram que vários tipos de bolos (macaxeira, tapioca/bolo podre, milho, chocolate, abacaxi, etc), já estão à venda nas principais barracas dos supermercados e em relação ao ano passado também ficaram mais caros. Uma fatia de bolo de macaxeira, milho e chocolate, por exemplo, está custando em média R$ 5,33, podendo ser encontrado com os preços variando entre R$ 5,00 a R$ 6,00 (dependendo do local de venda).

Outras guloseimas de época como cocadas, amendoim torrado, canjiquinha, paçoca e o tradicional pé-de-moleque também estão mais caros e podem ser encontrados em diferentes locais de venda, também com preços variados, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.

Foto da Agência Pará de Notícias