Comidas típicas ficaram bem caras para este dia de Santo Antônio

Mês de junho e com ele as festividades alusivas à quadra junina, como quadrilhas, bois bumbas, pássaros, casamentos na roça e etc. Tão populares como estas festividades, são as vendas de comidas típicas da quadra em barracas caracterizadas (armadas em vários locais como supermercados e shoppings). Nos diversos pontos de vendas espalhados pela cidade, já estão a venda, mingau de milho, tapioca e arroz, tacacá, maniçoba, vatapá, bolo de macaxeira, de tapioca e de milho, paçoquinha, quindão, pé-de-moleque e cocadas.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, por meio de pesquisas, vem acompanhando desde o inicio da década de 90, a evolução de preços de produtos de época comercializados na Quadra Junina na Grande Belém. Mais uma vez este ano, o Departamento acompanha o comportamento dos preços dos produtos da quadra junina (roupas, assessórios e as tradicionais comidas típicas). Nessa segunda-feira (13/06/2022), será comemorado em todo o pais a Festa do primeiro Santo do mês (Santo Antônio) e, com ela, a venda de produtos típicos de época, principalmente as comidas típicas. Nesta oportunidade, o órgão divulga com dados atualizados, novo balanço dos preços das principais comidas típicas da Quadra Junina já prontas.

Esta nova divulgação retrata o comportamento dos preços dos produtos já prontos e foi baseada em pesquisas realizadas no período 01 a 09/06/22, nas barraquinhas de comercialização localizadas em Supermercados da Grande Belém e Shoppings, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda segundo o Dieese/PA, os aumentos de preços das principais comidas típicas da Quadra Junina/2022 foram generalizados e em vários casos com reajustes acima da inflação que gira em de 12,00% para os últimos 12 meses.

Como já era esperado, devido principalmente às altas observadas nos produtos in natura, os preços das comidas típicas de época, já prontas, comercializadas na Grande Belém, também estão bem mais caras este ano, que no mesmo período do ano passado. Os principais aumentos verificados este ano em relação ao mesmo período do ano passado, foram observados nos preços do Mingau (Tapioca e Milho). O Copo do mingau de milho de 300 ml, exemplo, comercializado nas Barracas de vendas de Comidas Típicas da Quadra Junina está custando em média R$ 8,48. Em relação ao ano passado, o reajuste foi de 41,33%; já o Copo do mingau de Tapioca de 300 ml está sendo comercializado em média R$ 8,28; em relação ao ano passado, o reajuste foi de 38,00%.

Outras Comidas Típicas Paraenses também muito procuradas nesta época do ano e comercializado na maioria das Barracas de vendas de Comidas Típicas da Quadra Junina, e bastante caras, são o Tacacá, o Vatapá, o Caruru e a nossa tradicional Maniçoba, todas com preços acima dos verificados no mesmo período do ano passado. Nos Supermercados e Shoppings, o prato do Vatapá está sendo comercializado em média a R$ 18,50; em relação ao ano passado, o reajuste foi de 6,94%; já o prato do Caruru também está sendo comercializado em média a R$ 18,50, com reajuste de 6,94% em relação ao ano passado. A Maniçoba ainda é o prato típico mais procurado e o mais caro, em relação à Quadra Junina do ano passado, o reajuste no preço do produto alcançou quase 14,00%.

A venda do Tacacá também acontece na maioria das Barracas de Comidas Típicas da Quadra Junina. De acordo com as pesquisas do Dieese/PA, a cuia do Tacacá está sendo comercializada em média nas várias Barraquinhas de vendas da Cidade a R$ 18,17, com um reajuste de 29,79% em relação a igual período do ano passado.

Já as fatias de bolo (macaxeira, tapioca – bolo podre, milho, chocolate, etc.) também estão mais caras e com reajustes que podem chegar a mais de 13,00% em relação ao mesmo período do ano passado. Outras guloseimas de época como Cocadas, Rosquinhas, Queijadinha, Beijo de Moça, Amendoim Torrado, Canjiquinha, paçoca e o tradicional Pé-de-Moleque também estão mais caros e podem ser encontrados nos diferentes locais de vendas (supermercados e Shopping Center).

É possível que até a metade da Quadra Junina tenhamos alterações de preços em alguns produtos da chamada Comida Típica, devido principalmente ao aumento dos locais de venda e consequentemente maior oferta dos produtos de época.

