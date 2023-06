COMIEADEPA chama todos os ministérios e comemora fundação da Assembleia de Deus em sessão solene na Alepa

Uma sessão solene em homenagem ao transcurso da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado do Pará abrangendo seus demais ministérios e convenções, foi realizada na manhã de ontem, sexta-feira, 16, no plenário Newton Miranda da Assembleia Legislativa do Pará – Alepa. O evento foi uma proposição do deputado estadual Josué Paiva, por meio do requerimento nº 338/2023. Na oportunidade, foi concedida a outorga da medalha comemorativa do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren a diversas personalidades e instituições com serviço evangélico de amplo reflexo na sociedade paraense.



Dentre as inúmeras convenções e ministérios presentes estavam a Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas das Assembleias de Deus no Pará – COMIEADEPA, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Estado do Pará – CONEMAD/PA, Ministério de Madureira do Pará, Sul do Pará e São Brás; Convenção das Assembleias de Deus Ministério de Anápolis – CONFISULPA; CONFRADESP; CIMAMADEUB; CEADIF e COMADESMA.



O presidente da COMIEADEPA, pastor Gilberto Marques, ressaltou a importância da iniciativa do deputado. “Essa sessão é histórica, pois reúne todos os Ministérios Assembleianos e isso é uma forma de Prestigiar esses heróis e pregadores do Evangelho de Jesus! Parabéns a nossa Assembleia de Deus pelos 112 anos e parabéns ao nosso deputado Josué Paiva pela brilhante proposta de homenagear todos os Ministérios Assembleianos”, declarou.



O chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado Luiziel Guedes ressaltou o importante papel eclesiástico e social da igreja no Pará. “A Assembleia de Deus é uma Instituição que colabora para o desenvolvimento de nosso Estado e, em nome do Governador Helder Barbalho, queremos parabenizar a todos pelos 112 anos de fundação e pela brilhante sessão, proposta pelo amigo e deputado Josué Paiva”, disse.



Para o presidente da Alepa, deputado Chicão, foi uma manhã festiva, de congraçamento espiritual. “Esta sessão é muito especial, pois hoje estamos recebendo autoridades eclesiásticas de todos as regiões do Pará. Líderes que disseminam o evangelho e fazem o bem para a sociedade em geral. A presença do nobre Pr. Gilberto Marques, do Pr. Firmino Gouveia, do meu amigo Dr. Luiziel Guedes representante do nosso Governador Helder e tantos outros, nos traz muita alegria nessa manhã. Parabéns aos amigos assembleianos e que Deus abençoe a todos”.

Fizeram parte da programação apresentações culturais como os corais da Assembleia de Deus de Icoaraci, Coral de Homens da Assembleia de Deus Maguari, Orquestra Musical da AD Icoaraci, peça teatral sobre a história das Assembleias de Deus e participação e apresentação pela SEIADEPA- Secretaria de Educação Infantil das Assembleias de Deus do Estado do Pará ”112 Anos de História e Fé em Belém, Terra do Pão”.



Segundo o deputado Josué Paiva, o evento foi pioneiro e emblemático. “Hoje inauguramos um novo tempo aqui nesta Casa Legislativa, ao chamarmos todos os Ministérios Assembleianos para celebramos os 112 anos da Assembleia de Deus de forma conjunta. Quero agradecer ao nosso Presidente, deputado Chicão e aos meus nobres pares pela aprovação do meu requerimento para a realização desta sessão. Muito nos honra a presença desses valorosos homens de Deus, em especial o Pr. Gilberto, meu Presidente da COMIEADEPA que tem feito brilhante trabalho no Pará e no Brasil e o Pr. Firmino Gouveia, esse grande maestro e centenário Assembleiano. Deus no comando sempre!”, destacou.

