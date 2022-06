Comissão de Saúde da Alepa debate sobre cirurgias eletivas e medidas de saúde pós-pandemia

A pandemia e suas variantes contribuíram para a suspensão de cirurgias eletivas, inviabilizando o fluxo desses procedimentos com a superlotação de hospitais e atuação sobrecarregada dos profissionais de saúde, que foram obrigados a garantir atendimento prioritário aos acometidos pelo coronavírus. Contudo, ainda havia o risco iminente de contaminar os que necessitavam realizar as cirurgias eletivas.

Para atender a demanda reprimida dessas cirurgias, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Jaques Neves, trouxe à tona o debate durante a Sessão Ordinária de ontem, terça–feira, 14, com o Projeto de Indicação 96/2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar mutirão de cirurgias eletivas no Estado do Pará.



De acordo com a proposição, o Executivo promoverá mutirões para realizar essas cirurgias, a critério da administração, sempre que houver demanda reprimida. Os mutirões poderão ser realizados nas regionais administrativas de saúde e nos hospitais regionais.

A matéria determina que, para as demandas reprimidas de cada região, deverão ser alocados recursos e material humano para a efetivação das cirurgias com carga horária superior à usualmente realizada nas unidades de Saúde.



“As pessoas têm procurado a Comissão de Saúde para que nós possamos ser a voz sobre essa questão. Por isso, apresentamos esse projeto e temos a certeza de que o governo é sensível a essa causa”, disse o parlamentar.

“Durante a pandemia as cirurgias eletivas foram suspensas e nós precisamos promover essas cirurgias para tanta gente que aguarda por isso. A pandemia trouxe vários problemas, entre eles, o aumento das doenças emocionais, mas há também o problema do aumento de doenças como vesículas e outras mais, que necessitam de cirurgia”, completou.



A cirurgia eletiva é um procedimento cirúrgico programado que não é considerado de urgência, e permite que o médico agende o dia e o horário para realizar, conforme mapa cirúrgico do hospital e na ocasião apropriada. É realizada após diversos exames para garantir as melhores condições de saúde dos pacientes. Pelo Datasus, órgão do Ministério da Saúde, o procedimento cirúrgico poder ser adiado até o período de 1 ano.

MEDIDAS



O deputado ainda chamou a atenção para a necessidade de manter o uso de medidas preventivas para evitar o contágio de endemias e da Covid-19. Segundo o deputado, que também é médico, o vírus ainda circula e progrediu para uma endemia.

“Precisamos ser vigilantes e que o estado e municípios utilizem suas estruturas de vigilância, porque o vírus ainda circula e vivemos uma endemia. E um dos métodos é lavar as mãos e usar o álcool em gel. Hoje nós vamos nos supermercados e não vemos mais esses produtos como medida de segurança. Esta casa aprovou essas medidas e a Lei ainda vale para todos”, argumentou.

ESPORTE

Para incentivar a prática de esporte no ambiente escolar e combater a evasão de alunos, a partir da modalidade de skate, o Projeto de Indicação 77/2021, do deputado Nilton Neves, aprovado pelos parlamentares, institui nas escolas públicas do estado, aulas de skate às crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos.



Além de difundir a modalidade, busca combater a evasão escolar, a criminalidade e o uso de entorpecentes, e ainda contribui para conquistas de valores importantes para esse público, como a autoconfiança e a autoestima.

Para a implantação, serão celebrados convênios com os órgãos competentes entre os poderes públicos municipais, estaduais, federais, e entidades privadas e demais instituições.

“Mais que um esporte, o skate se traduz como um verdadeiro estilo de vida. A difusão desta modalidade de esporte dentro do ambiente escolar é de grande relevância, visto que, além de se exercitar, é uma atividade que desenvolve múltiplas habilidades em quem o pratica”, justificou o autor.



O skate é considerado um esporte radical e passou a integrar o rol de esportes das Olimpíadas de Tóquio, destacando nomes brasileiros como o de Rayssa Leal, a mais jovem medalhista olímpica do Brasil na modalidade. Ela marcou uma geração de crianças e adolescentes, que se inspiraram em sua história.

TRÂMITE

Os projetos indicativos são sugestões de parlamentares ao governo estadual para implantação de políticas públicas. A partir da aprovação em plenário, os projetos serão encaminhados ao poder executivo para apreciação, sanção ou veto.



Imagens: AID/Alepa