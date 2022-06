Comissão de Segurança Pública da Alepa recebe informações sobre o combate à criminalidade no Pará

Em poucos dias, de 13 a 18 de maio, aconteceram nove assassinatos e cinco atentados contra agentes de segurança pública no Pará. A sequência de crimes provocou uma reação imediata, com a criação de uma força tarefa envolvendo todos os órgãos do sistema de segurança pública no Estado. Para acompanhar o que foi feito desde então, o deputado Toni Cunha, presidente da Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa realizou uma reunião semipresencial com os dirigentes da Segurança Pública estadual.

A reunião contou com a participação do o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado; o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende; o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, entre outras autoridades.

O comandante da PM, coronel Dilson Jr., explicou que todos os casos de violência contra policiais estão sendo investigados. ” A articulação dos órgãos de segurança e setores de inteligência interagiram de forma integrada e as ações no sentido de identificar os autores dos crimes foram exitosas”, afirmou o militar.

A afirmação foi confirmada pelo Delegado Geral da Polícia Civil, Walter Rezende. “Com a ação imediata da força-tarefa, todos os casos estão sendo solucionados, e o mais importante é o trabalho preventivo feito pelas equipes de inteligência”, garantiu. Segundo ele, desde o início de 2022, já foram registrados 26 crimes contra agentes de segurança pública, sendo 19 já solucionados. Os números de crimes vem sendo reduzidos desde 2018.

O secretário de segurança pública, Ualame Machado, destacou a estratégia dos 3 “I’s” – Integração, Inteligência e Investimento. “A ação das forças de segurança é imediata, com a realização de várias operações policiais de forma integrada, que trazem resultados positivos ao longo dos últimos três anos consecutivos”, avaliou.

Segundo Ualame Machado, em 2021, esses resultados tiraram vários municípios do Pará do ranking das cidades mais violentas.

As estatísticas foram apresentadas pelo secretário de segurança pública, demonstrando que mesmo durante a pandemia, o Pará conseguiu ser o estado com maior queda nos índices de criminalidade no Brasil.

“É importante reconhecer todos os esforços na área da segurança pública no Pará. Pelo 4º ano consecutivo, somos um dos estados que mais reduziu esses índices de violência”, comemorou a deputada Cilene Couto, líder do governo na Alepa.

O presidente da comissão, deputado Toni Cunha, afirmou que as informações prestadas foram satisfatórias. “Antes de ser um parlamentar, sou policial por formação e é como técnico à frente desta comissão que atuo para que a vida dos nossos policiais e agentes de segurança sejam preservadas. Ter as informações de como o Estado vem atuando na prevenção dos crimes é importante para colaborar com o trabalho da segurança pública”, concluiu.

Também participaram da reunião do deputado Nilton Neves e a secretária legislativa Rebecca Hescketh.



Imagens: Balthazar Costa (AID/Alepa)