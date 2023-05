Comissão propõe campanha em defesa de crianças e adolescentes, contra crimes cibernéticos

“Quem vê cara não vê crime – Proteja sua criança”. Essa é a campanha proposta ontem, terça-feira, 02, pela Comissão em Defesa da 1ª Infância, Criança e Adolescente, da Assembleia Legislativa do Pará. A iniciativa é da presidente da comissão, deputada Ana Cunha.

Ela destacou que, embora a iniciativa seja da comissão, a campanha deve ser um projeto de todo o Poder Legislativo. “Essa é uma missão para todos nós, nossas crianças têm o direito a uma infância segura”, afirmou. “às vezes, o criminoso está do nosso lado, próximo, e não percebemos o crime acontecendo, e não conseguimos dimensionar o impacto disso na vida de nossas crianças, pois é um crime subnotificado”, avalia Ana Cunha.

A parlamentar antecipou que a comissão vai realizar uma Audiência Pública sobre o assunto, e deve fazer também encontros nos municípios. “A meta é chegar aos 144 municípios paraenses com essa programação. O objetivo é abrir o diálogo, pois precisamos levar esse debate para a sociedade e evitar que esse tipo de crime chegue às nossas casas”, concluiu.

O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, deputado Eraldo Pimenta, e o líder do governo na Alepa, deputado Iran Lima, participaram da reunião à convite da deputada Ana Cunha, para fortalecer a campanha.

Outros deputados também apoiaram a iniciativa. O deputado Neil Duarte lembrou do Projeto apresentado por ele, de combate aos crimes virtuais. “A proposição está tramitando nesta Casa, então, fazer uma campanha como essa é oportuna e importante, pois os crimes estão por toda parte, principalmente no mundo virtual. As novas tecnologias são boas, mas precisamos aproveitar o lado bom e nos proteger contra o lado ruim desses recursos”, avaliou.

A deputada Paula Titan reforçou a importância de falar sobre o tema. “Temos que aproveitar que essa temática está em evidência, sendo mostrada até mesmo em uma novela no horário nobre, e reforçar essa campanha. Ainda mais agora, que estamos no Maio Laranja, que é o mês de conscientização e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes”, lembrou ela.

A deputada Ana Cunha propôs que a Audiência Pública seja realizada em duas semanas, e em seguida, inicie a programação de encontros municipais.

Participaram da reunião os deputados de forma presencial Ana Cunha, Rogério Barra, Eraldo Pimenta, Iran Lima, Paula Titan, Neil Duarte, Fábio Freitas, Josué Paiva; e de forma remota os deputados Fábio Figueiras, Vitor Dias, Maria do Carmo e Andréia Xarão.

Imagens: (AID/Alepa)