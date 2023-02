Comissões e lideranças

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na última terça-feira, 14, também serviu para os deputados se reunirem e escolherem os presidentes, vice-presidentes e demais integrantes das comissões permanentes da Casa. Em outra reunião, eles escolheram, entre si, as lideranças partidárias e de governo. É assim que funciona o organograma da Casa de Leis durnte o ano legislativo e que, a partir de agora, conta com renovação nos quadros de deputados.