Comitê da Cop-30 apresenta oportunidade de crédito para microempreendedores individuais

A Prefeitura de Belém, por meio do Comitê da Cop-30, reuniu com o setor turístico de Mosqueiro, com apoio da Agência Distrital, para reforçar a proposta de liberação de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), em parceria com o Governo do Estado, para o evento direcionado ao trade turístico.

O encontro, realizado nesta terça-feira, 14, é apoiado pela Prefeitura de Belém, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Associação Comercial do Pará (ACP) e conta com rodadas de negociações no próximo dia 22 de novembro, no Hangar Centro de Convenções, às 9h, com o objetivo de facilitar o crédito a juros mais baixos, para os empreendedores do setor em preparação para Cop-30.

“É a oportunidade para abertura de crédito para microempreendedores individuais (MEIs), sendo necessário para acessar o cadastur.turismo.gov.br e assegurar a participação nas rodadas de negócios. A prefeitura está fazendo a mobilização desse público, inclusive nas ilhas, que devem ser territórios beneficiados com possibilidades de crescimento durante a Cop-30, pelo potencial turístico dessa região e também pela excelência na gastronomia amazônica”, informa a representante do Comitê da Cop-30, Marinor Brito.

A reunião também tratou da participação social do setor, a partir do Fórum de Mudanças Climáticas, criado pela Prefeitura para a realização da Conferência Mundial do Clima, e elaboração do Plano Municipal para as Mudanças Climáticas na cidade.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação/COP 30