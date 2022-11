Comitiva da Alepa participa da 25ª Conferência Unale, em Recife

Com o tema “Rumo ao Parlamento do Futuro”, se realizou a 25ª edição da Conferência Nacional da Unale, o maior encontro de parlamentares do Brasil. Uma comitiva da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), incluindo os deputados Dirceu Ten Caten, Ana Cunha e Raimundo Santos, participou do evento iniciado na quarta-feira, 9, com o objetivo de trocar experiências para que a Casa seja protagonista de mudanças e inclusão no Poder Legislativo paraense.

Para a secretária legislativa da Alepa, Rebecca Hesketh, a troca de experiências com outras assembleias legislativas possibilita o enriquecimento do conhecimento técnico da equipe. “Discutimos temas muito relevantes no processo legislativo, como o planejamento estratégico nas assembleias legislativas, a nova economia, a nova legislatura, e diversos outros temas que visam robustecer o nosso trabalho na Alepa, como gestão pública na sua essência”, afirmou.

Rebecca reforça que uma das principais temáticas abordadas no evento é a nova economia e o cenário do mercado financeiro em geral, discutindo possibilidades de monetização da própria floresta, tendo em vista parcerias público-privadas, consórcios feitos por prefeituras para transversalizar os recursos no âmbito federal, estadual e municipal, e outros.

“Precisamos fazer com que as políticas públicas sejam feitas voltadas mais para a saúde, para termos mais educação, mais segurança, mais inclusão social, por meio de um aumento na questão do esporte, do lazer, da cultura, ou seja, com que todos os recursos públicos, quer sejam federal, estadual, voltem em prol de um maior desenvolvimento econômico e social, tendo em vista os 215 milhões de habitantes do nosso país e os nossos nove milhões de habitantes do nosso estado”, explica a secretária legislativa do Pará.

A participação da Alepa no evento também é importante, segundo Rebecca, para que o Pará seja reconhecido no cenário nacional e assim, o Brasil, no cenário internacional, sendo ambos lembrados pela transparência de informações, pela gestão pública aperfeiçoada, moderna, empoderada e protagonista de mudanças.

“Essa é a visão que nós construímos no planejamento estratégico da Alepa. O que se torna de suma importância para garantir a participação da sociedade na elaboração de leis estaduais, na avaliação de políticas públicas, desenvolvendo o nosso estado de forma sustentável. É fazer com que a sociedade se empodere da agenda do legislativo. E a gente tem como exemplos a Alepa Itinerante, o Forma Alepa, audiências por projetos de iniciativa popular, uma maior transparência das atividades parlamentares”, explica.

“Precisamos também garantir uma infraestrutura adequada para que os servidores prestem um serviço de excelência na assessoria parlamentar dos 41 deputados que representam o povo do Pará. Sem dúvida, para a qualificação e atualização dos participantes é um ganho imensurável para vida profissional”, conclui.

O coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Márcio Pereira, também foi até Recife para participar do evento, e reforçou que os objetivos impostos no planejamento estratégico visam a garantia das competências adquiridas pelos servidores para cumprir a missão da Casa e a visão de contribuir para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo.

“É um evento que agrega todas as assembleias legislativas do Brasil e é onde diversos gestores irão trocar experiências bem sucedidas, mas também experiências que talvez não deram tão certo. Acho que não deixam de ser experiências, e essa troca é essencial para o crescimento do serviço público. E mesmo que os estados no Brasil vivam em realidades diferentes, algumas coisas são muito semelhantes, algumas dificuldades que a administração pública passa se estendem por todo o território nacional. Então, quando esses profissionais podem se encontrar, isso passa a ser fundamental para que haja um aperfeiçoamento, essa troca e intercâmbio”, pontuou.

O Sindalepa, sempre que possível, se faz representado por sua diretoria e também representando o Poder Legislativo Estadual. “A Unale é o maior encontro sobre atualização e conhecimentos referentes ao Ambiente Legislativo, dentro desse mesmo espaço que comporta diversas palestras, encontros e troca de conhecimentos, temos a FENALE que reúne os Sindicatos e Associações das Assembleias Legislativas do Brasil. Através das palestras e discussões, seus entes tiram as Pautas que serão traçadas para o Ano Legislativo e as trocas de informações sobre projetos e benefícios para os Servidores e Serviços em prol dos Legislativos Estaduais. Sem dúvida para a qualificação e atualização dos participantes é um ganho imensurável para vida profissional” destacou o presidente do Sindalepa, Ivan Corrêa. “O Sindalepa, sempre que possível, se faz representado por sua diretoria e também representando o Poder Legislativo Estadual”.

Participaram também do evento em Recife o presidente do Sindalepa, Ivan Correa, e os diretores Sergio Vinente, Alberto Sidrim, Dario Russilo, Lailson Cardoso, Eliezer Borges, Valter Pinheiro, Edmilson Calandrini e Raimundo Rodrigues.

Imagem: Divulgação (AID/Alepa)