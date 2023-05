Comitiva da Suíça conhece o trabalho do pesquisador Emílio Goeldi na Amazônia em exposição

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, acompanhado de comitiva, encontrou-se mais uma vez com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Uma solenidade no teatro popular Nazareno Tourinho neste domingo, 21, marcou o encontro.

O teatro foi o local escolhido para o encontro devido à exposição Fauna e Flora, que se encontra em cartaz no local e mostra um pouco do trabalho do naturalista e zoólogo suíço Emílio Goeldi, que viveu por muito tempo em Belém, dá nome a um dos maiores institutos de pesquisa do país e deixou um enorme legado na pesquisa da Amazônia.

Laços familiares

A curadora da exposição, Lane Goeldi, que é bisneta do pesquisador suíço, apresentou a mostra para toda a comitiva, que contou também com a presença do presidente da Câmara dos Deputados da Assembleia Federal da Suíça, Martin Candina.

“Vimos e ouvimos muito aqui sobre proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Isso é muito importante para o povo suíço, por isso, resolvemos começar nossa visita no Brasil por aqui”, disse Candina.

Durante o encontro, o prefeito Edmilson Rodrigues, explicou que Belém é uma metrópole incrustada na Amazônia, por isso merece ser tratada de acordo com seu potencial. “Quando recebemos uma delegação que demonstra carinho pelo nosso país e sugere parcerias futuras nos deixa muito felizes”, informou o prefeito.

“Eu desejo que esse espírito de pesquisa e integração entre o Brasil e a Suíça possa seguir nos próximos anos”, desejou o embaixador da Suíça, ao final do encontro.

Na sexta-feira, 19, o embaixor suíco se reuniu com o prefeito Edmilson Rodrigues no gabinete municipal, onde foi debatida a possibilidade de parcerias entre o país europeu e a Prefeitura de Belém, na área de cultura, tecnologia e meio ambiente. A comitiva suíça permanece na capital paraense em agenda oficial, até o da 24.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém