Como as emoções estão relacionadas com nossas dores?

Desde o início da medicina, o paciente sempre foi olhado de uma forma fragmentada. O foco sempre foi sobre os sintomas apresentados pelo paciente, sem considerar a origem e a verdadeira causa daquela dor. Em outras palavras, se o seu problema era relacionado com o ombro por exemplo, somente essa parte do corpo era tratada. Mas, será que as nossas emoções não tem impacto nisso?

No entanto, com o passar dos anos, foi visto que essa abordagem fragmentada não era resolutiva. Os sintomas pioravam ou surgiam novos. E mais os próprios pacientes começaram a buscar novas maneiras de entender e tratar os porquês desse ou daquele sintoma. Segundo a fisioterapeuta e especialista em medicina integrativa, Ana Peixoto, “a medicina integrativa olha o paciente de modo amplo e entende que todas as nossas dores estão relacionadas às nossas emoções”.

A medicina integrativa entende que as nossas emoções provocam nossas patologias, porque tudo começa no emocional. Assim, muito mais do que apenas uma dor no ombro, esse modo de tratamento estuda a fundo as razões por esse sintoma ter sido provocado e manifestado. “Esse emocional é biológico, exatamente porque sempre atrás de uma emoção tem um órgão a ser tratado”, afirma a fisioterapeuta.

As nossas emoções e comportamentos geram todas as nossas dores. A terapeuta explica que, “se uma pessoa não suporta coisas sujas, não aguenta ver a casa bagunçada ou ainda, ela não consegue jogar nada fora, guarda roupas que nem lhe servem mais… todos esses comportamentos podem gerar patologias lá na frente.

Diversos estudos comprovam o impacto das emoções nas patologias. O próprio estresse é o causador de mais de 75% das idas ao médico. Isso significa que, mais do que apenas tratar o sintoma, é necessário tratar a causa, pois só assim evitamos as doenças crônicas. A fisioterapeuta finaliza dizendo que conhecer o impacto das emoções no seu corpo é o primeiro passo para melhorar sua qualidade de vida e ter uma boa saúde.

Fonte: lifestyle.r7.com