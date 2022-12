Como baixar vídeos do Facebook com qualidade HD sem nenhum programa

Com FBVideoDown fica fácil baixar vídeo do facebook já que é um site super fácil de usar, gratuito e sem necessidade de usar nenhum programa para ter acesso. Você pode baixar reels, story, live e vídeo do Facebook no seu dispositivo celular quanto no seu computador.

O FBVideoDown

O FBVideoDown é um site baixador de vídeos do Facebook, simples e muito fácil de ser usado por qualquer um, nele existe a ferramenta para você baixar stories do Facebook, reels e live do Facebook de forma rápida, usando tanto o computador que quiser, quanto seu celular, seja ele Android, iPhone ou qualquer outro dispositivo que você tiver, de onde e quantas vezes quiser, sem pagar nada por isso e sem perder a qualidade dos seus vídeos baixados, além de não ter marca d’água.

Com o FBVideoDown você pode baixar vídeos sem precisar de cadastro, nem mesmo assistir a propagandas para o acesso ao site ou baixar programa para ter acesso ao FBVideoDown. Com ele, você terá seus vídeos em alta qualidade em HD, para você ver seus vídeos em alta definição e sem perda de qualidade.

Download de vídeos do Facebook usando o FBVideoDown



Download de vídeos do Facebook em um dispositivo Android

Passo 1: Selecione o vídeo que deseja baixar e clique no botão “Compartilhar”, disponível na tela de seu dispositivo celular.

Passo 2: Na aba que aparecerá após a conclusão do Passo 1, clique no botão “Copiar Link”, para copiar o URL do vídeo a ser baixado para sua área de transferências.

Passo 3: Abra o navegador de sua preferência e ente no site do FbVideoDown. Após isso, cole o link no lugar designado pelo site para isso e clique no botão “Baixar”, ao lado direito de onde você colou o link escolhido.

Passo 4: Espere o site carregar o vídeo escolhido e, abaixo da prévia do conteúdo, clique em baixar, para ter seu vídeo do Facebook baixado em seu dispositivo escolhido e vê-lo onde e quando quiser, mesmo sem acesso à internet.

Download de vídeos do Facebook em um iPhone

Passo 1: Entre no Facebook, decida qual vídeo você quer baixar e clique no botão “compartilhar”.

Passo 2: Na aba que se abrirá, clique no botão “Copiar”, para copiar o URL do vídeo a ser baixado.

Passo 3: Abra o navegador de sua preferência (geralmente o Safari) e entre no site do FbVideoDown, onde você irá baixar seus vídeos. Após isso, cole o link no lugar designado pelo site para isso e clique no botão “Baixar”, ao lado direito de onde você colou o link.

Passo 4: Espere o site carregar o vídeo escolhido e, abaixo da prévia do conteúdo, clique em baixar, para ter seu vídeo do Facebook baixado em seu dispositivo e vê-lo onde e quando quiser, mesmo sem acesso à internet e sem perda de qualidade do vídeo baixado.

Download de vídeos do Facebook no computador

Passo 1: Para vídeos ou baixar stories do Facebook, primeiramente acesse o link do FBVideoDown.

Passo 2: copie o link do vídeo escolhido do Facebook – clique no vídeo do Facebook que você deseja salvar e copie o link diretamente da barra de endereços que fica na parte superior da tela do computador.

Passo 3: cole o link escolhido no site do FbVideoDown – encontre o espaço designado para o link copiado previamente e cole-o lá. Em seguida, aperte no botão “Baixar”, ao lado direito do URL.

Passo 4: Baixe o vídeo – clique no botão que irá aparecer abaixo da prévia do conteúdo, o vídeo será convertido automaticamente para HD e baixado neste formato.

Dica: Com FBVideoDown, você pode download vídeo facebook privado pronto para ser assistido onde e quando você quiser, mesmo sem acesso à internet, em alta definição em modelo HD.

Palavras Finais

O FBVideoDown é fácil e prático de usar, além de ser gratuito e sem perda de qualidade dos seus vídeos, inclusive os privados. Com ele você poderá baixar quantas mídias quiser em poucos minutos sem precisar de nenhum programa e nenhum cadastro, além de poder assistir seus vídeos em HD.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Divulgação