Como colocar preço nas fotos de produtos no Instagram

O Instagram tem sido utilizado por inúmeras empresas e empreendedores como uma poderosa ferramenta para divulgação e venda de produtos nas redes sociais. Pensando nisso, a rede social desenvolveu o Instagram Shopping, uma ferramenta que permite oferecer também um botão de compra para os consumidores similar à marcação de pessoas em uma imagem.

A opção está disponível para perfis comerciais e permite a inclusão de cinco produtos diferentes por imagem ou até 20 em formato de carrossel. Dessa forma, a ferramenta inclui as informações como se fossem etiquetas de preço, com nome e valor, em uma tag que aparece quando o usuário clica na imagem.

Vantagens de colocar o preço nos produtos no Instagram

Destaque para produtos em promoção, afinal as pessoas adoram comprar opções com preço reduzido;

Mostra profissionalismo para sua empresa e agrega credibilidade;

Dá mais transparência e coloca o preço como um atributo positivo, mais um benefício;

Ajuda na qualificação dos seus seguidores, pois ficarão com você apenas aqueles realmente interessados nos produtos;

Agiliza os atendimentos, pois não enche sua inbox com contatos solicitando o preço e outras informações que são incluídas nos anúncios.

Fonte: PexelsFonte: Pexels

Para colocar o preço nas fotos do Instagram você vai precisar de:

Uma conta comercial no Instagram;

Ter uma loja configurada no Facebook;

Pelo menos oito fotos publicadas no perfil;

Colocar a logo da sua loja como foto de perfil;

Cadastrar a categoria correta de produto oferecido na bio do perfil com o site da empresa;

Estar com o aplicativo em sua última versão.

Vale ressaltar que para conseguir incluir essa funcionalidade, você precisa que os todos os itens da sua loja estejam cadastrados também na página do Facebook da sua loja.

Como ativar a aba ‘loja’ no Facebook

Parta ativar a sua loja no Facebook você precisa que a página esteja com as mesmas informações que estão no perfil do Instagram. Além disso, a precisa ser comercial, estar vinculada com o seu perfil como administrador e ter o gerenciador de negócios configurado.

Em sua página, vá para a área de “Configurações”;

Em seguida, clique em “Modelos e Guias” e na sequência vá em “Padrão” para edição;

Clique em “Compras” e posteriormente em “Ver Detalhes”;

Aperte “Aplicar Modelo” e acesse sua página para verificar se houve a inclusão no menu esquerdo.

Depois disso, é necessário colocar os produtos no Facebook Business criando um catálogo.

Fonte: PexelsFonte: Pexels

Como colocar os preços em imagens do Instagram

Após a configuração na página do Facebook da sua loja você precisar solicitar essa funcionalidade no perfil do Instagram. Na área de configurações, clique em “Empresa” e depois “Compras no Instagram”. Após essas etapas o perfil passa a fase de verificação, que pode levar alguns dias.

As notificações de andamento podem ser acompanhadas clicando na área de “Compras”, em “Configurações” a qualquer momento.

Com a conta aprovada pelo Instagram será possível incluir as informações de preços na sua conta.

No perfil, clique nos três risquinhos no canto superior direito;

Vá em “Configurações” e depois em “Negócios”;

Clique em “Compras” e “Continuar”;

Selecione o catálogo que você quer conectar com a conta e clique em “Concluir”.

O que pode ser vendido no Instagram?

Para habilitar e ser aprovado como vendedor no Instagram você deve vender produtos físicos, não são aceitos produtos digitais. Além disso, categorias específicas como remédios e armas também não são liberadas na plataforma.

Fonte: PexelsFonte: Pexels

Habilitei a sacolinha, e agora?

Divulgue para seus seguidores a novidade como forma de facilitar as compras e ter acesso a todo o catálogo da loja. Aproveite as postagens e marque mais de um produto, isso incentiva os clientes a verem vários itens e aumenta as chances de visitarem mais páginas e adquirirem outras opções. O carrossel de imagens também permite a inclusão de várias fotos e a marcação de produtos em todas, potencializando a a divulgação.

Fique de olho também nas datas comemorativas que podem ajudar em promoções e oferecer novas oportunidades de negócios, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, etc. Planeje a produção do seu conteúdo e capriche nas fotos e textos de apoio, eles ajudam a contar a história da sua marca, da sua empresa e a engajar os seguidores.

Fontes

Instagram Business